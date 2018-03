Siły Powietrzne dostaną cztery Bieliki i nowoczesny system szkoleniowy

Cztery nowe samoloty szkoleniowe M-346 Bielik otrzymają Siły Powietrzne do 2020 r. Producent maszyn – włoska firma Grupa Leonardo – podpisała w tej sprawie umowę z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Porozumienie zawiera także możliwość dokupienia kolejnych czterech maszyn. Kontrakt wart ponad miliard zł zapewnia także dostarczenie pakietu logistycznego oraz siedmiu symulatorów. Na razie Siły Powietrzne dysponują ośmioma nowoczesnymi Bielikami.

M-346 Master, w Polsce nazywany Bielikiem, to jeden z najnowocześniejszych samolotów szkoleniowych na świecie.



Na włoskich odrzutowcach w Polsce będą się uczyć przede wszystkim kandydaci na pilotów samolotów wielozadaniowych F-16. którzy dotychczas muszą przechodzić szkolenie w USA. Bieliki, jako dużo tańsze w eksploatacji, mają też zastąpić polskie F-16 w niektórych misjach szkoleniowych w powietrzu.



Nowoczesne samoloty do szkoleń pilotów



Podpisany kontrakt zakłada, że do października 2020 r. Polska otrzyma cztery kolejne maszyny M-346. Umowa przewiduje także dostawę kolejnych czterech samolotów w ramach Prawa Opcji. Miałyby one trafić do Polski do października 2022 r.



W ramach umowy wartej w sumie ponad miliard złotych, przewidziana jest również dostawa pakietu logistycznego oraz siedmiu symulatorów (Simulation Based Training), co umożliwi rozbudowę systemu szkolenia pilotów Sił Powietrznych w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.



Dotychczas dostarczony „system szkolenia zaawansowanego pilotów samolotów wielozadaniowych” składa się z ośmiu samolotów M-346, kompleksowego symulatora lotu i symulatorów częściowych zadań, procedur awaryjnych i katapultowania. Do tego dochodzą szkolenia, pakiet logistyczny i informatyczny.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, MON

Wartość umowy zawartej w lutym 2014 r. z firmą Alenia Aermacchi (teraz Leonardo) wyniosła prawie 1,2 mld zł. Pierwsze z ośmiu zakupionych dotychczas samolotów zostały dostarczone w 2016 r.M-346 Master został wybrany, jako samolot szkolenia zaawansowanego przez Włochy, Polskę, Singapur i Izrael, które zamówiły łącznie 72 egzemplarze.