TIR wypełniony probówkami leży przy wjeździe na A1. Ogromne utrudnienia

Ciężarówka z naczepą przewróciła się na węźle drogowym w Nowym Ciechocinku. Na miejsce trzeba było ściągnąć specjalny dźwig, który podniesie pojazd. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca jechał zbyt szybko – mówi portalowi tvp.info mł.asp. Marta Błachowicz z KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

Do wypadku doszło ok. godz. 11 na wjeździe na autostradę A1 w kierunku Gdańska w Nowym Ciechocinku.



Zdaniem policjantów kierowca ciężarówki jechał zbyt szybko i „nie wyrobił się” na zakręcie „ślimaka”. Ranny, trafił do szpitala.



Na miejsce wypadku policjanci wezwali specjalny dźwig, który ma pomóc usunąć przewrócone auto.



– Utrudnienia potrwają jeszcze przynajmniej do godz. 18 – wyjaśnia nam mł.asp. Marta Błachowicz, rzeczniczka KPP w Aleksandrowie Kujawskim.



Do tego czasu policja będzie przepuszczała samochody osobowe i busy, ale ciężarowe auta muszą jechać objazdem.

Do podniesienia ciężarówki potrzebna była pomoc specjalstycznego sprzętu (fot. kujawsko-pomorska.policja.gov.pl)