Jacek Kurski: Rozwijamy atuty TVP3. Na początku kwietnia wiosenna ramówka

W 16 ośrodkach regionalnych Telewizji Polskiej powstaną nowe programy. 3 kwietnia startuje wiosenna ramówka TVP3. Na antenie zobaczymy dodatkowe serwisy informacyjne, więcej publicystyki, reportaży i programów tematycznych. Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski powiedział, że nowe pasma wspólne będą dążyły do poziomu misyjnej Telewizji Polskiej.

Podczas konferencji prasowej poświęconej nowym pasmom regionalnym „Rozsmakuj się w swoim regionie TVP3 – Jesteś u siebie” Kurski podkreślił, że oddziały terenowe Telewizji Polskiej były przez lata „sferą zaprogramowanego zaniedbania”.



– One były skazane na rodzaj wegetacji. Miały po pierwsze za dużo pieniędzy, żeby umrzeć, a za mało, żeby żyć. W wyniku rewolucji cyfrowej padły ofiarą błędnego ukształtowania dystrybucji polegającej na tym, że 41 proc. użytkowników platform satelitarnych jest dzisiaj odciętych od swojego sygnału telewizji regionalnej – wyjaśnił.



Prezes TVP zwrócił uwagę, że technologia poszła w kierunku HD, full HD i ultra HD, a ośrodki regionalne Telewizji Polskiej nadają w rozdzielczości standard definition.



– To nawarstwiające się zapóźnienia, które sprawiały, że Telewizja Polska nie mogła wykorzystywać tej wielkiej przewagi konkurencyjnej, jaką jest posiadanie 16 profesjonalnych bądź co bądź i pod względem kadrowym, i instytucjonalnym, ośrodków regionalnych, które mogą tworzyć kontent ogólnopolski, ale do tej pory tego prawie nie robiły – stwierdził.



Prezes TVP poinformował, że Telewizja Polska sprzedała prawie hektarową działkę mieszczącą się we Wrzeszczu przy ul. Sobótki.



– Przeszło 20 lat próbowano ją sprzedać, ponosząc gigantyczne koszty utrzymania (...). Nam się nareszcie udało, i to nie po redukcji ceny do trzech czwartych czy dwóch trzecich, tylko po zwyżce tej ceny do prawie 160 proc. kwoty wywoławczej. Myślę, że to jest dobra zapowiedź, jak w sposób gospodarski, przejrzysty można dbać o majątek Telewizji Publicznej. Te pieniądze posłużą do odbudowy majątku oddziałów telewizji, do budowy nowych siedzib, do wzmocnienia bazy technologicznej oddziałów terenowych – podkreślił.

Ośrodek w Gorzowie Wielkopolskim



Kurski wspomniał również, że w poniedziałek uzyskał od prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego decyzję o warunkach zabudowy działki Telewizji Publicznej.



– Zaczynamy tam budować kompaktowy ośrodek Telewizji Polskiej. Wczoraj uzyskaliśmy warunki zabudowy (...). Również w Kielcach postępują prace studyjne i pozwoleniowe, żeby na działce mieszczącej się koło stadionu Korony Kielce również powstał kompaktowy, niemalże identyczny jak w Gorzowie Wielkopolskim ośrodek telewizji – powiedział.



Według Kurskiego reforma TVP3 ma na celu uruchomienie i rewitalizację produkcji w ośrodkach regionalnych.



– Mamy tam bardzo profesjonalnych, świetnych dziennikarzy i pracowników technicznych, którzy po prostu nie mieli na czym pracować (...). W związku z tym upgradujemy do Full HD ośrodki, inwestujemy w nowe wozy HD.(...) Wiele innych wozów dotychczas w SD będzie upgradowanych do full HD – wyjaśnił.



Rozszerzone pasma lokalne



Jak dodał, rozszerzony zostanie układ pasm lokalnych, czyli pasm własnych oddziałów terenowych TVP.



– Od 3 kwietnia telewizja ogłasza następujące nowe pasma telewizji lokalnych: od 7 do 9, czyli pasmo poranne zostaje rozszerzone o godzinę. Potem od 12.30 do 13 - być może to jest miejsce na serwis lokalny. Następnie od 14 do 15 trzecie pasmo lokalne, kolejne 17.30-20 i ostatnie 21-21.30. Łącznie 6 godz. 30 minut, czyli o godzinę więcej niż do tej pory. W weekendy pasma lokalne: od 10 do 12, od 17.30 do 20 i od 21 do 21.30 (...). Trwają również prace nad tym, żeby zmienić, upasmowić, uatrakcyjnić czas pasma wspólnego, tzn. żeby wyciągnąć wnioski z doświadczeń pozytywnych, które mamy na antenach ogólnych, że upasmowienie gatunkowe pociąga za sobą sukces oglądalnościowy – powiedział.

Rozwój TVP3



Jak zapewnił, wiosenne zmiany mają umożliwić rozwój TVP3 w sposób, który „pozwoli najlepiej wykorzystać jej atuty i zasoby”.



– Chciałbym i wiem, że taka jest ambicja biura programowego, żeby TVP3 była traktowana równorzędnie z TVP1 TVP2. Myślę, że już od września będziemy mówić o tym efekcie. Oczywiście ważne jest, że to, o czym mówimy, dzieje się po pierwsze w roku stulecia niepodległości i w roku wyborów samorządowych. To ważne, żeby ta tematyka samorządowa mogła być lepiej relacjonowana przez oddziały terenowe telewizji(...). Myślę, że zmiany spotkają się z dobrym przyjęciem i zrozumieniem naszych widzów – zaznaczył prezes TVP.



Kurski poinformował również, że od wtorku na platformie kablowej UPC można oglądać TVP Info, dostępną dotychczas wyłącznie pod nr 319, także na kanale nr 3.

źródło: pap

– Kłóciliśmy się z operatorem od dłuższego czasu, udało się wreszcie to przewalczyć. Jest bardzo ważne, żeby nadawca państwowy Telewizja Polska mogła dostarczać swój program informacyjny do tej ważnej sieci abonentów kablowych na możliwie najwyższej pozycji. Mam nadzieję, że jak to nam się udało z UPC, tak na ukończeniu są rozmowy z inną wielką siecią kablową i program zostanie przesunięty na jedną z najniższych cyfr – powiedział.