Muzeum POLIN robi wystawę i porównuje Marzec'68 z teraźniejszością

Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” zorganizowało kolejną kontrowersyjną wystawę. Tym razem o Marcu'68. Według autorów ma ona opowiadać o losach Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy pod koniec lat 70. byli zmuszani do opuszczania kraju. Wystawę promuje film, na którym m.in. znani dziennikarze „Gazety Wyborczej” i „Polityki” porównują antysemickie zachowania z 1968 roku, które były inicjowane przez komunistyczne władze PRL, do czasów teraźniejszych.

Na filmie widzimy takie znane postaci jak Seweryn Blumsztajn („Gazeta Wyborcza”), Daniel Passent („Polityka”) czy prof. Łukasz Turski (fizyk, naukowiec). Bohaterowie wideo cytują komentarze z czasów ówczesnych, które pojawiają się w internecie. Komentarze te w sposób wulgarny skierowane są ogólnie do osób pochodzenia żydowskiego, które dzisiaj mieszkają w Polsce.



Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że filmik promuje wyżej wspomnianą wystawę o Marcu '68. Cytując te komentarze, bohaterowie wideo łączą przyczyny, przebieg i skutki komunistycznej, antysemickiej kampanii Marca do jednostkowych, anonimowych komentarzy z sieci.



Patronat Honorowy nad wystawą objęła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wśród patronów medialnych możemy zobaczyć takie marki jak „Gazeta Wyborcza”, „Newsweek Historia”, „Tygodnik Powszechny”, „TOK FM” i Tramwaje Warszawskie.







To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, kiedy Muzeum „POLIN” w kontrowersyjny sposób miesza się do polityki. W zeszłym tygodniu, przy okazji feministycznych protestów przeciwko zakazowi aborcji, pracownicy muzeum wystąpili na wspólnym zdjęciu na tereniu „POLIN”, wspierając uczestników „czarnego piątku”.





