Dane osobowe będą lepiej chronione. Rząd przyjął projekt ustawy

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Projekt ma trafić do Sejmu po świętach. Wprowadzenie ustawy wymusza prawo unijne. Nowelizacja przewiduje dodatkowe uprawnienia dla konsumentów, szczególnie dla internautów. Zgodnie z ustawą przedsiębiorca będzie musiał otrzymać od nas osobne zgody na każdy cel użycia naszych danych. Będzie też zmuszony poinformować o tym, że doszło do wycieku informacji o nas.

– Jeśli otrzymamy takie powiadomienie, będziemy mogli odpowiednio zareagować – powiedział doktor Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danych w Ministerstwie Cyfryzacji. – Jeśli dostaniemy SMS-a, maila albo telefon z informacją, że nasze dane wyciekły, musimy dowiedzieć się, jakie dane zostały naruszone. Jeśli chodzi o numer karty kredytowej, musimy zastrzec kartę, jeśli to dane z dowodu osobistego, musimy wyrobić nowy dowód – powiedział Maciej Kawecki.



Zdaniem dyrektora, jeśli ustawa obowiązywałaby w ostatnich miesiącach, portal Facebook musiałby poinformować użytkowników o aferze Cambridge Analytica – dane 50 mln osób zostały wykorzystane do manipulacji wyborczych, np. w głosowaniu w sprawie Brexitu.



Ustawa daje internautom również prawo do bycia „zapomnianym” w sieci, np. do usunięcia wyników wyszukiwania w przeglądarce. Maciej Kawecki przyznaje jednak, że całkowite zniknięcie z sieci nie będzie możliwe. – Internet nie ma granic. To, że usuniemy dane z serwera, nie oznacza, że wyszukiwarka, która ma siedzibą w Azji, nie będzie tych danych przetwarzała. Buforem bezpieczeństwa najpierw powinniśmy być my – dodał.



Według dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi, nowelizacja będzie jednak obejmowała wyszukiwarkę Google. – Spółka ta ma oddział w Hiszpanii, więc podlega pod nową ustawę. Będziemy mogli wystąpić do Google’a z żądaniem bycia zapomnianym – podkreślił.





Nadzór nad ochroną danych



Ustawa wprowadza nowy organ nadzorujący ochronę danych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma się też skrócić czas rozpatrywania skarg w sprawie bezprawnego wykorzystania danych – z prawie 500 dni do 30. Urząd będzie miał również możliwość nałożenia kary finansowej za złamanie przepisów o ochronie danych osobowych.



Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega jednak przedsiębiorców przed niepotrzebnymi obawami związanymi z ustawą o ochronie danych osobowych. W ostatnich tygodniach wiele prywatnych podmiotów namawiało właścicieli drobnych firm do wykupienia „pakietu” przygotowującego do nowelizacji. Zwracano się między innymi do fryzjerów, którzy zapisują w zeszycie terminy klientów, mówiąc im, że tym samym „łamią nowe prawo”.



Maciej Kawecki podkreśla, że za zapisywanie terminów klientów kary nie będą grozić. Dodaje też, że w innych przypadkach kara będzie ostatecznością, zanim urząd do niej sięgnie, będzie mógł skorzystać np. z upomnienia.