Najbogatsi Belgowie ukryli miliardy euro w Luksemburgu

60 ze 100 najbogatszych Belgów założyło fikcyjne spółki w Luksemburgu, by unikać podatków. W aferę zamieszany jest były premier Yves Leterme i dziesiątki firm. Przed belgijskim fiskusem ukryto w ten sposób 48 mld euro - piszą „Le Soir” i „De Tijd”.

W aferę zamieszane są też dziesiątki belgijskich firm i osób prywatnych. Na liście według obu belgijskich dzienników mają znajdować się wpływowi politycy, artyści i sportowcy. Spośród 50 najbogatszych rodzin w Belgii osiem na dziesięć ma spółki zarejestrowane w Wielkim Księstwie.



Osoby i firmy zakładały w Luksemburgu spółki, które nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej i istniały tylko na papierze, a jednocześnie miały udziały w innych firmach, zarejestrowanych w rajach podatkowych takich jak Panama czy Brytyjskie Wyspy Dziewicze.



Większość takich firm płaci w Luksemburgu tylko minimalny podatek w wysokości 4815 euro rocznie.



– 4815 euro to niewielka kwota, ale jeśli pomnożymy ją przez 50 do 60 tys. (takich spółek), nie jest to znikomy dochód dla Luksemburga – mówi ekspert ds. podatków Denis–Emmanuel Philippe, cytowany przez flamandzki dziennik „De Tijd”.



Były premier w jednej ze spółek



Śledztwo dziennikarskie wykazało, że z jedną z takich spółek związany był były premier Belgii Yves Leterme. Miał on zaangażować się w działalność firmy jeszcze zanim przestał być zastępcą sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).



Leterme - jak informuje „De Tijd” – nie widzi żadnego problemu w tym, że był dyrektorem jednej z takich spółek, która została następnie zamknięta. Gazeta podaje też, że nie widzi również konfliktu interesów ze sprawowanym przez niego mandatem w OECD, organizacji, która walczy z unikaniem płacenia podatku przez zakładanie spółek w rajach podatkowych.

W 2010 r. Leterme, wówczas jako premier Belgii, apelował na forum ONZ w Nowym Jorku o wprowadzenie podatku od transakcji finansowych jako narzędzia do walki z ubóstwem na świecie.



„Potrzebujemy globalnego porozumienia”



– To oczywiście bardzo skomplikowana sprawa, ale prędzej czy później powinno to stać się możliwe. Cały świat musi wziąć w tym udział, potrzebujemy globalnego porozumienia – mówił wtedy Leterme, cytowany przez belgijskiego nadawcę FlandersNews.



Dodał, że kraje rozwijające się również muszą skonfrontować się z problemem przepaści między bogatymi a biednymi.

źródło: pap

Afera upubliczniona przez dwa dzienniki jest kolejnym rozdziałem ogromnej afery podatkowej związanej z Luksemburgiem. W wyniku przecieku na początku listopada 2014 r. Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) ujawniło, że przez wiele lat dzięki umowom zawieranym z władzami Luksemburga ponad 350 koncernów płaciło bardzo niskie podatki.Według luksemburskiego prawa taka optymalizacja podatkowa nie była nielegalna, ale pozostałe kraje, w których firmy te osiągały zyski, traciły miliardy euro na niezapłaconych podatkach.Afera, nazwana LuxLeaks, wybuchła tuż po objęciu funkcji szefa Komisji Europejskiej przez Jean–Claude'a Junckera, który wcześniej przez wiele lat był premierem i ministrem finansów Luksemburga. Pozostaje on szefem KE do dziś.