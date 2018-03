– Któregoś dnia zadzwonił do mnie mój znajomy, ze łzami w oczach mówił mi, że dzieje się to szybciej niż myślał, że sytuacja się pogarsza i nie wie, co ma robić. Siedzimy tu, w Południowej Afryce, i nie wiemy, czy istnieje dla nas jakakolwiek nadzieja - mówi w rozmowie z portalem tvp.info aktywistka Lauren Southern.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Jak donosi organizacja praw człowieka AfriForum, tylko w tym roku miało miejsce 109 ataków, które spowodowały śmierć 15 białych pracowników farm.Biali rolnicy w Republice Południowej Afryki mają najniebezpieczniejszą pracę w kraju. Są mordowani dwa razy częściej niż policjanci i giną czterokrotnie częściej niż ogół społeczeństwa. W RPA panuje przekonanie, że biali powinni opuścić Afrykę. Portal tvp.info rozmawiał z kilkorgiem z nich. Zobacz wstrząsający reportaż.