Premier Morawiecki: Systemy Patriot dotrą do Polski w 2022 roku

– Pierwsze systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot trafią do Polski w 2022, a kolejne w 2024 r. – powiedział we wtorek w wywiadzie dla TVP Info premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że umowa, jaka zostanie w tej sprawie podpisana w środę, jest bardzo dobrze wynegocjowana.

– Pierwsze systemy Patriot dotrą do Polski w 2022 roku, a kolejne w 2024 roku. To są systemy, które w sposób bezprecedensowy zapewnią bezpieczeństwo naszego nieba – przekazał Morawiecki na antenie TVP Info.



Jak mówił, jest to najnowsza technologia, którą Amerykanie sprzedają tylko Polsce. – To jest dowód na naszą bliską sojuszniczą solidarność, że Amerykanie ufają Polsce – oświadczył.



Podkreślił też, że umowa, jaką Polska podpisze w tej sprawie w środę, jest „bardzo dobrze wynegocjowana”. – W ślad za tym kontraktem idzie tzw. umowa offsetowa, czyli powiększenie zdolności produkcyjnych polskich zakładów – zaznaczył. Według premiera umowa offsetowa da Polsce możliwość na „wypracowanie nowych rozwiązań militarnych we współpracy z USA”.



W środę – jak poinformowało MON – zostanie podpisana umowa na dostawę pierwszych elementów systemu Patriot. Z kolei w ubiegłym tygodniu MON podpisało umowy offsetowe wartości blisko 950 mln zł z produkującą zestawy Patriot korporacją Raytheon i producentem głównego pocisku tego systemu - koncernem Lockheed Martin w związku z pierwszym z dwóch zakładanych etapów dostaw. Umowy mają obowiązywać przez 10 lat.





„Przyjazne stosunki z sąsiadami powinny być wzmocnione siłą militarną Polski”



– Chcemy jak najbardziej przyjaznych stosunków z sąsiadami, w tym z Rosją, ale jesteśmy realistami, najlepiej gdyby te przyjazne stosunki były wzmocnione naszą siłą militarną – powiedział premier Morawiecki.



Szef rządu był pytany w TVP Info, czy sprowadzenie do Polski systemu Patriot, może zaognić stosunki na linii Moskwa-Warszawa.



– Chcemy jak najbardziej przyjaznych stosunków ze wszystkimi sąsiadami, również z Rosją. Ale nie jesteśmy naiwni, jesteśmy realistami i te przyjazne stosunki w przyszłości najlepiej, jak byłyby wzmocnione przez naszą siłę militarną i poprzez solidarność Sojuszu Transatlantyckiego – mówił premier.



Morawiecki pytany był również, czy rząd nie obawia się, że w odpowiedzi na Patrioty, Rosjanie sprowadzą do Obwodu Kaliningradzkiego broń masowego rażenia.



– Rosjanie mogą zrobić w każdej chwili najróżniejsze rzeczy, ponieważ są obecni bardzo blisko naszych granic, co nie znaczy, że my mamy być bezbronni. Wręcz przeciwnie – stwierdził premier.



Podkreślił, że kontrakt na system Patriot dowodzi tego, że współpraca pomiędzy Polską a USA – zarówno wojskowa, jak i polityczna - jest na najwyższym poziomie, a Stany Zjednoczone ufają Polsce, jak mało któremu krajowi na świecie.



– Jesteśmy pierwszym krajem, który będzie miał najnowsze elementy tego systemu, elementy radarowe, które będą służyły rozpoznawaniu pola walki. Żaden inny kraj nie będzie miał dostępu do tej technologii, do której my mamy. To wyraz ogromnego zaufania, w tym do naszych kompetencji produkcyjnych, inżynierskich, informatycznych i dzięki temu na pewno będziemy za parę lat jeszcze bliższym krajem partnerskim dla USA – wskazywał szef rządu.





