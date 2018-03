Trzaskowski: Na miejscu Gronkiewicz-Waltz stawiłbym się przed komisją weryfikacyjną

– Na miejscu prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz stawiłbym się na posiedzeniu komisji weryfikacyjnej – powiedział Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej w portalu rp.pl. Jak ocenił, prezydent Warszawy powinna z „otwartą przyłbicą” stawić czoła zarzutom.

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji rozpoczęła pierwszą rozprawę na tzw. zasadach ogólnych. Możliwość przeprowadzenia takiej rozprawy dała nowelizacja przepisów o komisji weryfikacyjnej. Wezwana została Gronkiewicz-Waltz, która jednak nie stawiła się na posiedzeniu komisji.



– Zawsze mówiłem, że lepiej byłoby, jakby pani prezydent stanęła przed komisją i z otwartą przyłbicą stawiła czoła tym zarzutom, z których większość jest wyssana z palca – powiedział Trzaskowski. Jak dodał, dobrze by było, żeby pani prezydent wyjaśniła zarzuty wobec siebie, „powiedziała dokładnie, jak było i nakreśliła całą historię”.



Zdaniem polityka PO kiedy prezydent Warszawy nie stawia się na posiedzeniach komisji – „triumfuje spektakl polityczny”.

Trzaskowski podkreślił też, że chciałby, żeby PiS uchwaliło ustawę reprywatyzacyjną. – To jest papierek lakmusowy intencji. Nie tylko teatr polityczny, ale prawdziwe załatwienie tej sprawy – oświadczył.Gronkiewicz-Waltz – która nie stawiła się na posiedzeniu komisji weryfikacyjnej – wyjaśniła, że komisja raz wzywa ją osobiście jako świadka, a raz jako stronę prezydenta Warszawy. – Prawo mówi jasno, że nie można łączyć roli świadka z rolą organu czy strony – oświadczyła prezydent Warszawy.Nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej przewiduje zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego.Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.Komisja weryfikacyjna od początku czerwca bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.