41 dzieci na liście ofiar pożaru w Kemerowie

Krewni ofiar niedzielnego tragicznego pożaru w centrum handlowo-rozrywkowym w Kemerowie, na Syberii Zachodniej, poinformowali, że w pożarze zginęło 41 dzieci. Takie dane zawiera lista ofiar sporządzona przez sztab społeczny utworzony przez rodziny.

Rodziny powołują się na sporządzoną imienną listę ofiar, liczącą już ponad 65 nazwisk, i na to, co widzieli w kostnicach, gdzie pokazano im zwłoki ofiar pożaru.



Prezydent Rosji Władimir Putin do Kemerowa, gdzie rozpoczęła się trzydniowa żałoba po tragicznym pożarze. Jak oświadczył, przyczynami niedzielnego pożaru są „karygodne zaniedbania”.





#Putin hits out at criminal negligence for #Kemerovo fire after visiting the scene of the catastrophe https://t.co/EIULYn6pV9 pic.twitter.com/wQ4BSul5YX — The Moscow Times (@MoscowTimes) 27 marca 2018

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR

O przyczynach pożaru i na temat likwidacji skutków tragedii prezydent Putin rozmawiał na spotkaniu z władzami miasta. Zauważył, że do centrum handlowo-rozrywkowego „ludzie i dzieci przyszli odpoczywać”.– Mówi się o demografii, a my tracimy tylu ludzi, z jakiego powodu? Przez karygodne zaniedbania, niedbalstwo – ocenił.Śledczy już uzyskali dowody świadczące o rażących naruszeniach – poinformowano w oświadczeniu Komitetu Śledczego. Popełniono je zarówno w trakcie oddawania centrum handlowo-rozrywkowego Zimowa Wiśnia do użytku, jak i ogółem w działalności tego obiektu.Komitet Śledczy potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów, że wyjścia ewakuacyjne w centrum handlowym były zamknięte.Do tej pory śledczy przesłuchali ponad 70 świadków tragedii, w tym najemców i właścicieli punktów handlowych. Zatrzymano pięciu podejrzanych: dyrektora technicznego firmy, która była właścicielem budynku, najemcę obiektu, w którym prawdopodobnie wybuchł ogień, oraz pracownika i szefa firmy, która obsługiwała przeciwpożarowy system alarmowy.