Prezydent Warszawy ponownie nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną

Komisja weryfikacyjna ds. warszawskiej reprywatyzacji zebrała się na rozprawie na zasadach ogólnych. Jej przedmiotem nie jest tym razem żaden konkretny adres. Wezwanych zostało dwóch świadków: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Prezydent się nie stawiła.

Prezydent stolicy wezwanie na rozprawę odebrała, jednak nie stawiła się przed komisją.



– To skandaliczne, że prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawi się przed komisją weryfikacyjną – oświadczył członek komisji Sebastian Kaleta (PiS). – To, z czym spotykamy się dzisiaj, jest po prostu skandaliczne, Hanna Gronkiewicz-Waltz przez pół roku twierdziła, że nie może się stawić przed komisją, bo nie jest stroną postępowania, kiedy komisja wzywa ją jako świadka, twierdzi, że nie może być świadkiem, bo jest stroną to absurd jakiego dawno nie widzieliśmy – oświadczył Kaleta.



„Komisja Weryfikacyjna raz wzywa mnie osobiście jako świadka, a raz jako stronę prezydenta Warszawy. Prawo mówi jasno: nie można łączyć roli świadka z rolą organu czy strony. Zgodnie z art. 12 ustawy o komisji jako prezydent Miasto Stołeczne Warszawa udzielam pełnego wsparcia komisji” – oświadczyła prezydent stolicy we wpisie na Twitterze.



Obecność potwierdziła natomiast przewodnicząca Rady Warszawy.



– Spodziewam się bardzo ważnej dyskusji, mam nadzieję na wiele ważnych informacji – mówi wiceminister sprawiedliwości.



– Ponieważ sprawuję mandat radnej, to każdy może mnie przepytać o cokolwiek w ramach sprawowania tego mandatu – tłumaczy Ewa Malinowska-Grupińska.



Członkowie komisji zapowiadają, że wezwana w charakterze świadka przewodnicząca Rady Warszawy ma zeznawać „na okoliczność wiedzy na temat całego procesu reprywatyzacji w Warszawie”.

Możliwość zwoływania rozprawy na zasadach ogólnych daje gremium pod przewodnictwem Patryka Jakiego znowelizowana ustawa o komisji.