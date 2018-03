Chińczycy zainwestują w Polsce. Powstanie fabryka baterii

360 mln juanów, czyli ok. 200 mln zł, zamierza zainwestować w Polsce chińska firma CAPCHEM – podało Polskie Radio. Firma zajmująca się m.in. produkcją baterii litowo-jonowych ogłosiła zamiar rozpoczęcia projektu we Wrocławiu.

Mająca swą główną siedzibę w Shenzhen firma CAPCHEM specjalizuje się w produkcji m.in. kondensatorów oraz baterii litowo-jonowych. W Chinach ma cztery własne fabryki i udziały w trzech kolejnych. Zatrudnia ponad 1 tys. osób. Inwestycja we Wrocławiu będzie pierwszym zagranicznym projektem. CAPCHEM notowany jest na giełdzie w Shenzhen.



Chiński koncern podkreśla, że szczególną uwagę przywiązuje do innowacyjności. Ma około 100 patentów technologicznych. W informacji dotyczącej inwestycji firma zaznacza, że tereny, na których powstać ma projekt, zostaną przekazane w drugim kwartale tego roku. Polski projekt – po osiągnięciu pełni mocy produkcyjnych – ma przynosić rocznie ok. 100 mln zł zysku.

