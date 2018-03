Gowin o sprawie Skripala: Świat zachodni wykazał się solidarnością

Nie widzę żadnego powodu do jednostronnego eskalowania przez Polskę sankcji wobec Rosji – wskazał wicepremier Jarosław Gowin. Wyraził jednocześnie zadowolenie, że „świat zachodni wykazał się solidarnością i stosunkowo zdecydowanymi działaniami” ws. Siergieja Skripala.

Gowin był pytany w radiowej Jedynce o wydalenie przez Polskę rosyjskich dyplomatów w geście solidarności z Wielką Brytanią.



Kilkanaście krajów członkowskich Unii Europejskiej – w tym Polska – zdecydowało się na wydalenie rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na atak w brytyjskim Salisbury. Polska uznała za persona non grata czterech rosyjskich dyplomatów.



Pozostałe kraje, które jak dotąd poinformowały o wydaleniu rosyjskich dyplomatów, to: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Dania, Szwecja, Finlandia, Łotwa, Litwa, Estonia, Czechy, Rumunia, Chorwacja i Węgry.



Oprócz Polski po czterech dyplomatów wydaliły także Niemcy i Francja, po trzech – Czechy i Litwa, po dwóch - Dania, Holandia i Włochy, a po jednym - Łotwa, Estonia, Rumunia, Finlandia, Chorwacja i Szwecja.



Na pytanie, czy powinniśmy „posunąć się jeszcze dalej”, czy to jest wystarczająca reakcja, wicepremier odparł: „Nie widzę żadnego powodu, żebyśmy mieli jednostronnie eskalować sankcje wobec Rosji”.



– Cieszę się, że w tej sprawie świat zachodni wykazał się solidarnością i jednak działaniami stosunkowo zdecydowanymi – oświadczył Gowin.



Wicepremier wyraził również nadzieję, że w tej sprawie „konsekwencje będą dalsze”. – Przede wszystkim myślę o projekcie Nord Stream 2. Rząd niemiecki powinien mieć świadomość teraz – po wybuchu tej skandalicznej afery – z kim ma do czynienia po drugiej stronie – stwierdził Gowin.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Skripal, były pułkownik GRU i towarzysząca mu córka Julia 4 marca trafili do szpitala w Salisbury na południowy zachód od Londynu w stanie krytycznym, gdy stracili przytomność. W śledztwie prowadzonym z udziałem m.in. policyjnych sił antyterrorystycznych i wojskowych ekspertów ds. broni chemicznej odkryto, że do próby otrucia Skripala i jego córki wykorzystano produkowaną w Rosji broń chemiczną typu nowiczok.W ramach sankcji dyplomatycznych Wielka Brytania wydaliła ze swojego terytorium 23 rosyjskich dyplomatów.