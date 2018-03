Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem ustawy o ochronie danych osobowych, który ma dostosować polskie przepisy w tym zakresie do regulacji unijnych. Ministrowie zajmą się też projektem, który przeniesie kompetencje dot. infrastruktury informacji przestrzennej z resortu cyfryzacji do MIR.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych, nad którym będą dyskutować członkowie rządu, zakłada m.in. powołanie nowego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w miejsce obecnego GIODO); tworzy procedurę w zakresie ochrony danych osobowych, obniża maksymalny wymiar kary za naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych wobec sektora publicznego, mówi też o mechanizmie certyfikacji.



Propozycja zmian przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji dostosowuje polskie przepisy do RODO czyli unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które od 25 maja ma być stosowane w całej UE. RODO ma zharmonizować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Europie.





Nowe kompetencje dla resortu inwestycji



Ministrowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, który przyzna kompetencje związane z infrastrukturą informacji przestrzennej resortowi inwestycji i rozwoju; do tej pory za kwestie te odpowiadało Ministerstwo Cyfryzacji.



Przygotowany przez resort cyfryzacji w porozumieniu z MIR projekt zakłada ponadto, iż za tworzenie i utrzymanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej jako centralnego punktu dostępu do usług przestrzennych ma być odpowiedzialny Główny Geodeta Kraju.



Jak uzasadniono w dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji infrastruktura informacji przestrzennej „powinna być nadzorowana i koordynowana przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, jako jeden z elementów mechanizmu rozwoju kraju”.



Nowela ustawy o programach emerytalnych



Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Proponowane przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy. Termin na to mija 21 maja 2018 r. Projekt ma ograniczyć przeszkody w kwestii korzystania z dodatkowych programów emerytalnych związanych ze stosunkiem pracy.



„Dyrektywa określa przepisy mające na celu ułatwienie korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami członkowskimi UE poprzez ograniczenie przeszkód wynikających z niektórych zasad dotyczących dodatkowych programów emerytalnych związanych ze stosunkiem pracy” – czytamy w ocenie skutków regulacji.