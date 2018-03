„To tylko gest dyplomatyczny ale naprawdę nie do przecenienia”

– Można powiedzieć, że to tylko gest dyplomatyczny, ale naprawdę nie do przecenienia – dlatego, że wykazaliśmy się solidarnością w tej decyzji. To jest pierwsza tego typu decyzja. Do tej pory dużo się mówiło o wspólnej polityce zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a tego w ogóle nie było – powiedział poseł Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości, komentując wczorajszą decyzję ministra Czaputowicza o wydaleniu z Polski rosyjskich dyplomatów.