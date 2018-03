– Można powiedzieć, że to tylko gest dyplomatyczny, ale naprawdę nie do przecenienia – dlatego, że wykazaliśmy się solidarnością w tej decyzji. To jest pierwsza tego typu decyzja. Do tej pory dużo się mówiło o wspólnej polityce zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a tego w ogóle nie było – powiedział poseł Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości, komentując wczorajszą decyzję ministra Czaputowicza o wydaleniu z Polski rosyjskich dyplomatów.

Dodał, że spodziewa się w przyszłości kolejnych powodów do solidaryzowania się Zachodu przeciw Rosji. Paweł Rabiej z Nowoczesnej określił reakcje polskiej dyplomacji jako niezbędną. Zaznaczył jednak, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej wzięły udział w tej akcji.



– Może niepokoić to, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej wzięły udział w tym geście solidarności. Niektóre tłumaczą to tym, tak jak Austria, że są krajem neutralnym – powiedział. Rabiej uważa, że napięcie na linii Rosja – UE będzie eskalować.



- To działanie ma przede wszystkim charakter symboliczny. Wprawdzie wcześniej nie mieliśmy aż tak gremialnego wydalania dyplomatów, ale za chwilę będziemy mieć symetryczne działanie Rosji; w związku z tym nie przeceniam tego gestu – stwierdził Tomasz Jaskóła z „Kukiz’15”.



Poseł zaznaczył, że chęć „zaszkodzenia” interesom Rosji powinno być ukierunkowane przeciwko inwestycji w gazociąg Nord Stream 2.

źródło: TVP Info

Dodał, że niepokoi go zachowanie prezydenta Czech, który publicznie powiedział, żeby poszukać, czy czeskie służby nie były producentem owej trucizny.– Proszę zwrócić uwagę, jak można poświęcić reputację swojego kraju, będąc starym komunistą, dla dobra Władimira Putina – zakończył poseł Kukiz’15.