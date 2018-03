Uciekał przed policją, roztrzaskał się na drzewie

Tragiczny finał policyjnego pościgu w woj. kujawsko-pomorskim. Samochód osobowy nie zatrzymał się do kontroli. Po przejechaniu kilkuset metrów kierownica stracił panowanie na autem, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne.

Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem na drodze powiatowej w Turznicach koło Grudziądza. – Kierujący Volkswagenem Golfem mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej, rutynowej kontroli drogowej, ominął patrol i zaczął uciekać – relacjonuje sierż. sztab. Maciej Szarzyński z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.



Funkcjonariusze ruszyli w pościg, który zakończył się po kilkuset metrach. Uciekające auto zjechało z drogi i uderzyło w drzewo. Na miejscu zginął 31-letni pasażer, zaś ciężko ranny został 28-latek.



30-letni kierowca i jeszcze jeden mężczyzna z niegroźnymi obrażeniami również trafili do szpitala. Wszyscy byli mieszkańcami powiatu grudziądzkiego.



Na miejscu pracowało aż sześć zastępów straży pożarnej, policjanci i załogi pogotowia. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo ws. wypadku. Kierowca najprawdopodobniej był pod wpływem alkoholu.

#wieszwiecej Polub nas