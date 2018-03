Koszyczek wielkanocny droższy niż przed rokiem

Wartość produktów żywnościowych, zakupionych na tegoroczne święta wielkanocne będzie o 6-7 proc. wyższa niż przed rokiem – wynika z analiz ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas, do których dotarła „Gazeta Polska Codziennie”. To większy wzrost w porównaniu ze wzrostem cen żywności ogółem; prawdopodobnie nie przekroczy on 3,5 proc.

Zaważyły ceny żywności. GUS podał dane o inflacji Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 r. wzrosły rok do roku o 1,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc. –... zobacz więcej

Analitycy skomponowali koszyk, w którym znalazło się m.in. 30 sztuk jaj, trzy bochenki chleba, 8 kg mięsa i wędlin, kilogram twarogu, trzy kostki masła i 5 kg warzyw i owoców oraz 2 kg cukru. Konsument zapłaci za ten koszyk ok. 176 zł, czyli o ok. 11 zł więcej niż w marcu zeszłego roku.



– Największy wpływ na tegoroczne wydatki będzie miał produkt najbardziej kojarzony z Wielkanocą, czyli jaja. Ich ceny, mimo obniżek od świąt Bożego Narodzenia, i tak będą o ok. 33 proc. wyższe niż przed rokiem – ocenia Marta Skrzypczyk, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.



W górę poszły też ceny masła (o ok. 25 proc.) i owoców krajowych (w przypadku jabłek to nawet 50 proc.). Jeżeli chodzi produkty do wyrobu serników, sytuacja jest dobra – za kilogram twarogu powinniśmy zapłacić średnio ok. 13,25 zł, czyli mniej więcej tyle samo co przed rokiem, zaś cena mąki utrzymuje się na stałym poziomie. Ceny cukru mogą się nawet o jedną trzecią niższe niż rok temu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Gazeta Polska Codziennie”

Z analizy wynika, że teraz za mięso płacimy nieznacznie mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Natomiast jeśli zdecydujemy się na zakup gotowych produktów z wieprzowiny – kiełbasy czy szynki – musimy się liczyć z wydatkiem o ok. 4-5 proc. większym niż w marcu 2017 r.; cena drobiu wzrosła o około 6 proc.