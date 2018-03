Aaaaa lekarza z Indii zatrudnię

Na rynku brakuje kilkuset tysięcy rąk do pracy – informuje „Rzeczpospolita”. Rząd zareagował zapowiedzią zmian w przepisach. Dzięki nim przedsiębiorcy zyskają nową możliwość sprowadzania pracowników z zagranicy na uproszczonych zasadach.

Ukraińscy pracownicy pod specjalną opieką Organizacje biznesowe z Polski i Ukrainy wspólnie zadbają o warunki pracy dla Ukraińców w naszym kraju – informuje „Rzeczpospolita”. Inicjatywa ma... zobacz więcej

Dziennik ujawnia, że najpóźniej w wakacje przedsiębiorcy zyskają nową możliwość sprowadzania pracowników z zagranicy na uproszczonych zasadach. Tym razem nie będzie miał znaczenia kraj pochodzenia pracownika, lecz zawód, jaki wykonuje.



Wśród zagranicznych pracowników w Polsce dominują Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Armeńczycy, Gruzini i Mołdawianie. Wkrótce dołączą specjaliści z całego świata. 20 zawodów, które będą korzystać z preferencji, już niedługo wskaże minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Projekt rozporządzenia trafi do konsultacji społecznych w ciągu dwóch tygodni.



Uproszczone zasady



– Intensywnie pracujemy nad tym, by przygotować rozporządzenie z listą 20 zawodów, których przedstawiciele będą mogli być sprowadzani z całego świata do pracy w Polsce na uproszczonych zasadach – mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.



– Myślę, że projekt zmian zostanie skierowany do konsultacji po świętach wielkanocnych. Jesteśmy w kontakcie z organizacjami pracodawców i zebraliśmy od nich propozycje zawodów, które powinny korzystać z preferencji. Na pewno na tej liście znajdą się przedstawiciele zawodów w branży budowlanej, informatycznej, medycznej, a także kierowcy – zapewnia Szwed.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, „Rzeczpospolita”

Władze nie zapominają o zasadach bezpieczeństwa. – Zanim taki cudzoziemiec przyjedzie do Polski, zostanie zweryfikowany przez nasze służby konsularne. Jeśli sprawdzenie wypadnie negatywnie, po prostu nie dostanie wizy wjazdowej do Polski – tłumaczy minister.