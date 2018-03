Ukraina i Białoruś wymienią się szpiegami

Białoruś jest gotowa wydać Ukrainie korespondenta państwowego Ukraińskiego Radia Pawła Szarojkę oskarżonego o szpiegostwo. W przeciwnym kierunku miałby powędrować obywatel Białorusi Juryj Palityka oskarżony o zbieranie danych wywiadowczych dla rosyjskich służb specjalnych. Do porozumienia w tej sprawie miało dojść podczas spotkania wysokich urzędników państwowych z obydwu krajów.

Szarojka został zatrzymany 25 października w Mińsku. Białoruskie KGB twierdzi, że miał on stworzyć siatkę Białorusinów, którzy za pieniądze zbierali dla niego dane w sferze „wojskowo-politycznej”.



Jego oficerem prowadzącym miał być oficer ukraińskiego wywiadu Ihor Sworcow, pracujący oficjalnie jako radca ukraińskiej ambasady w Kijowie.



Telewizja Biełsat wskazuje, że wobec Szarojki wszczęto sprawę o szpiegostwo, zaś Sworcow został wydalony z kraju. Władze w Kijowie uznały, że oskarżenie jest bezpodstawne, ale białoruskie KGB pokazało nagrania z zeznaniami oskarżonego, który przyznawał się do nielegalnej działalności. Proces w jego sprawie odbył się za drzwiami zamkniętymi i wyrok nie został podany do wiadomości publicznej.



Z kolei Palityka został zatrzymany w połowie czerwca zeszłego roku na białorusko-ukraińskim przejściu granicznym Nowyja Jaryławiczy. Ukraińscy śledczy zarzucają mu, że „działając w interesie trzeciej strony” zbierał na terytorium ich kraju dane o przebiegu działań zbrojnych w Donbasie, stanowiące tajemnicę państwową. Dane miał szyfrować i przechowywać na karcie pamięci swojego telefonu.

źródło: TV Biełsat

Na początku stycznia Palityka opublikował w białoruskich mediach list adresowany do białoruskich dyplomatów w Kijowie. Zapewnił w nim, że obciążające go zeznania złożył wskutek tortur, że nigdy nie współpracował z białoruskim KGB i nie pozyskiwał informacji na rzecz Rosji. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy odrzuciła te zarzuty, tymczasem białoruska prokuratura generalna wyraziła wątpliwości co do zasadności oskarżenia.