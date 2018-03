„Cicha Noc” z Orłem. Jerzy Stuhr uhonorowany za całokształt

Film „Cicha Noc / Silent Night” w reżyserii Piotra Domalewskiego otrzymał Orła na najlepszego obrazu podczas gali wręczenia Polskich Nagród Filmowych. Nagrody wręczono po raz dwudziesty.

Podczas gali wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2018, która odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie, Piotr Domalewski został wyróżniony Orłem także za najlepszy scenariusz, najlepszą reżyserię oraz jako Odkrycie Roku.



Orła za najlepszą rolę kobiecą odebrała Magdalena Boczarska za film „Sztuka kochania”, zaś Orła za najlepszą rolę męską przyznano Dawidowi Ogrodnikowi za „Cichą Noc / Silent Night”.



Nagrody dla najlepszych aktorów drugoplanowych również powędrowały do występujących w filmie („Cicha Noc / Silent Night”). Otrzymali je Arkadiusz Jakubik i Agnieszka Suchora.



Domalewski odbierając Orła za film podziękował wszystkim swoim współpracownikom. – Chodziłem długo z tym scenariuszem, byłem u wielu producentów. Nie wszyscy byli optymistyczni jak Jerzy Kapuściński, ale im także za to dziękuję. Wtedy krzepła we mnie świadomość tego, co chcę zrobić – powiedział. – Cieszę się, że to jest nagroda dla całego filmu. Tak jak powtarzałem parokrotnie: film jest to dzieło zbiorowe. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli. To jest nasza nagroda – dodał. Łącznie jego dzieło otrzymało 9 nagród w jedenastu kategoriach.



Dwie statuetki powędrowały do twórców „Sztuki kochania. Historii Michaliny Wisłockiej” w reż. Marii Sadowskiej. Odebrali je Radzimir Dębski (Jimek) za Najlepszą Muzykę oraz Magdalena Boczarska za Najlepszą Główną Rolę Kobiecą. Dwoma Orłami wyróżniono także filmowców odpowiedzialnych za „Twojego Vincenta” w reż. Doroty Kobieli i Hugh Welchmana – za montaż (Dorota Kobiela, Justyna Wierszyńska) i za scenografię (Matthew Button, Piotr Dominiak, Maria Duffek, Rafał Waltenberger).

Wybitny aktor Jerzy Stuhr otrzymał Orła za Osiągnięcia Życia. Jego syn Maciej Stuhr w laudacji opowiadał na scenie, jak uciekał do krakowskiego kina „Wolność”, aby po raz dziesiąty zobaczyć „Seksmisję”. – Patrzyłem z zachwytem jak cała widownia (...) śmiała się nie tylko ze wspaniałych tekstów, ale też z jakim gestem, z jaką miną i z jaką energią je wypowiadałeś. Patrzyłem na tych ludzi, jacy są szczęśliwi, jacy wzruszeni (...). Tak śmiejącej się widowni nie widziałem już chyba nigdy później w swoim życiu, a chodzę do kina często – wspominał.– O tylu rzeczach wypadałoby wspomnieć przy takiej okazji: o twoich rolach, o twojej bogatej, pięknej drodze reżysera filmowego, o tym że wychowałeś setki, a być może tysiąc polskich aktorów i reżyserów w szkołach teatralnych, (...) o twoich książkach, (...) głosie uwielbianym przez polskie dzieci i przez dorosłych, o twojej działalności charytatywnej. Kosmos Jerzego Stuhra, spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością. Takie twoje osobiste małe Dreamworks. Ludzie cię bardzo kochają za to, jakim jesteś aktorem, jakim jesteś człowiekiem, jakich w życiu dokonywałeś wyborów – podkreślił Maciej Stuhr.Nagrodę za film XX-lecia Orłów za „Pianistę” odebrał Roman Polański. Film ten otrzymał w 2003 roku trzy Oscary, w tym za reżyserię. – Ten film jest moim talizmanem. Ta nagroda ma wielkie znaczenie dla mnie i dla tego filmu. Dwadzieścia lat temu otrzymał wiele nagród, w tym Złotą Palmę, Oscary itd., ale to wszystko były nagrody dane przez filmowców i akademie. A ta nagroda jest od publiczności. Po dwudziestu latach otrzymanie takiej nagrody ma dla mnie niesłychane znaczenie – powiedział Polański.