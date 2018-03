Napad na stację benzynową. Trwa obława

Ubrany na czarno, zamaskowany mężczyzna napadł na stację benzynową w centrum Koszalina. Sterroryzował pracownika ostrym narzędziem i zażądał wydania pieniędzy. Gdy je dostał, zbiegł. Trwa policyjna obława.

Do napadu na stację benzynową przy ul. Młyńskiej w Koszalinie doszło późnym wieczorem, niedługo przed jej zamknięciem.



Rzeczniczka koszalińskiej policji sierż. Beata Gałka wskazała, że na stację miał wejść ubrany na czarno mężczyzna, z zamaskowaną twarzą i zażądać od pracownika wydania pieniędzy z kasy.



Sprawca, jak zeznał poszkodowany pracownik stacji paliw, miał czapkę mocno naciągniętą na głowę i prawdopodobnie szalik, który w dużym stopniu zasłaniał jego twarz. Miał przy sobie ostre narzędzie, przypominające nóż. Gdy dostał pieniądze, uciekł. Policja nie informuje, jaką kwotę zabrał.



Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z monitoringu, w który wyposażona jest stacja paliw. Trwają również przesłuchania świadków. Do akcji zaangażowany został także pies tropiący, który miał podjąć trop. Sprawca na razie pozostaje na wolności. Poszukuje go kilkudziesięciu policjantów.

