Mark Zuckerberg zaproszony do złożenia zeznań przed senacką komisją sądownictwa

Przewodniczący komisji sądownictwa Senatu USA Charles Grassley poinformował, że zaprosił szefa Facebooka Marka Zuckerberga do złożenia 10 kwietnia zeznań na posiedzeniu w sprawie ochrony danych. Posiedzenie to będzie poświęcone problematyce zbierania danych, ich przechowywania i dystrybuowania w celach komercyjnych.

Senator Grassley powiedział, że zaplanowano też zbadanie, jakie działania podejmują firmy takie jak Facebook, by lepiej chronić dane osobowe.



Agencja Associated Press odnotowuje, że komisja sądownictwa jest już trzecim gremium Kongresu USA – po komisji ds. energii i handlu Izby Reprezentantów i senackiej komisji handlu – zabiegającym o zeznania Zuckerberga w związku ze skandalem z udziałem firmy Cambridge Analytica.



Cambridge Analytica jest oskarżana m.in. o pozyskanie i wykorzystanie w celach komercyjnych danych 50 mln osób zarejestrowanych na Facebooku (ok. 1/3 wszystkich użytkowników w Ameryce Północnej), które były następnie użyte w celu przewidywania ich decyzji wyborczych i wpływania na nie w kampanii prezydenckiej w USA w 2016 r.

źródło: pap

Grassley zaprosił też na posiedzenie komisji sądownictwa szefów Google'a i Twittera – Sundara Pichaia i Jacka Dorseya.