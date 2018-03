Więzienie i grzywna za napaść na uchodźcę

Sąd Okręgowy w Lublinie wymierzył karę ośmiu miesięcy więzienia Łukaszowi M. Uznał go za winnego napaści i znieważenia na tle religijnym muzułmańskiego uchodźcy z Rosji. 27-letni Łukasz M. ma także zapłacić napadniętemu 1 tys. zł tytułem zadośćuczynienie za wyrządzoną mu krzywdę. Wyrok nie jest prawomocny.

Do napaści doszło w październiku zeszłego roku w dzielnicy Czechów w Lublinie. Jak ustaliła prokuratura, muzułmański uchodźca Arsoev I., obywatel Rosji, o ciemnej karnacji skóry, noszący długą, czarną brodę, przyjechał rowerem do sklepu przy ul. Braci Wieniawskich. Gdy wychodził, w jego stronę ruszyło trzech mężczyzn z butelkami piwa w rękach. Krzyczeli do niego „Allah Akbar, ty k...”.



Muzułmanin wsiadł na rower i odjechał, ale na sąsiedniej ulicy ponownie natknął się na dwóch z tych mężczyzn. Zwyzywali go, a jeden z nich uderzył go pięścią w twarz. Arsoev I. spadł z roweru. Mężczyźni oddalili się. Zaalarmowany przez muzułmanina patrol policji zatrzymał jednego z napastników - tego, który uderzył uchodźcę. Okazał się nim Łukasz M.



Sąd uznał, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, a motywem jego działania było wyznanie pokrzywdzonego. – Okoliczności tego zdarzenia, zwroty formułowane wobec pokrzywdzonego, nie pozostawiają wątpliwości, że do znieważenia doszło na tle wyznaniowym, bowiem pokrzywdzony jest wyznawcą islamu - powiedziała sędzia Monika Komsta, uzasadniając wyrok.



Wymiar kary jest uzasadniony umyślnym działaniem i pobudkami, którymi kierował się oskarżony, a także tym, że był on już karany więzieniem za wcześniej popełnione przestępstwa” - zaznaczyła sędzia.

