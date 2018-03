Lewicowy polityk drwił ze śmierci policjanta. Trafił do aresztu

Lewicowy francuski polityk Stephane Poussier wyznał na Twitterze, że cieszy się ze śmierci policjanta, który oddał się w ręce terrorystów, by ratować życie ludzi. Uwagi polityka wywołały ogromną negatywną reakcję, a jego konto na Twitterze zostało finalnie zablokowane. Poussier trafił do aresztu.

Rodzinie podpułkownika Arnauda Beltrame'a kondolencje złożyli najwyżsi przedstawiciele państwa.



„Umarł za swój kraj. Francja nigdy nie zapomni jego bohaterstwa, odwagi i poświęcenia” – napisał minister spraw wewnętrznych Gerard Collomb na Twitterze. Wyrazy szacunku i uznania przesłał również prezydent Emmanuel Macron.



– W samym środku akcji podpułkownik Beltrame wykazał się wyjątkowym spokojem i zilustrował cnoty wojskowe w sposób żywy, zasługujący na szacunek i podziw całego narodu – stwierdził.



Nie wszyscy uszanowali jednak tragicznie zmarłego policjanta. „Za każdym razem, gdy rozstrzeliwany jest policjant, myślę o swoim przyjacielu Remim Fraissse” – napisał na Twitterze skrajnie lewicowy polityk Stephane Poussier.

Nawiązał w ten sposób do śmierci działacza na rzecz ochrony środowiska, który poniósł śmierć w wyniku wybuchu granatu ogłuszającego, które został wystrzelony przez policję w czasie ulicznego protestu w 2014 r.„I tym razem był to pułkownik, świetnie! Na dodatek oznacza to jednego wyborcę Macrona mniej” – dodał Poussier.Uwagi te wywołały lawinę negatywnych komentarzy, a jego konto zostało zablokowane. Prokurator David Pamart poinformował, że lewicowy polityk trafił do aresztu „w związku z usprawiedliwieniem aktów terrorystycznych we wczorajszych komunikatach opublikowanych na Twitterze”. Grozi mu za to nawet do siedmiu lat więzienia i grzywna w wysokości 100 tys. euro.