Okrutne morderstwa w Paryżu. Ocalałą z Holokaustu zasztyletowano i podpalono

Francuska policja sprawdza, czy zabójstwo starszej kobiety w Paryżu, w ubiegłym tygodniu miało podłoże antysemickie. Wymiar sprawiedliwości przyznał przed miesiącem, że takie właśnie podłoże miało morderstwo innej ortodoksyjnej Żydówki w podeszłym wieku. 85- i 65-latka zginęły w tej samej dzielnicy.

Mirelle Knoll, 85-letnia ocalała z Holokaustu została kilkakrotnie ugodzona nożem i podpalona we własnym mieszkaniu w 11 dzielnicy Paryża w piątek wieczorem. Mieszkańcy zaalarmowali straż widząc wydostający się dym. Zatrzymano dwóch podejrzanych, ale nie przedstawiono im zarzutów.



Knoll osiedliła się w Paryżu po wojnie. Mieszkała samotnie. Jej mąż, także ocalały z Holokaustu, zmarł na początku lat 2000. – Jesteśmy w szoku – powiedział francuskim mediom zrozpaczony syn. – Nie rozumiem, jak ktoś mógł zabić kobietę, która nie ma pieniędzy i mieszka w lokalu socjalnym w bloku”.

Przedstawiciele żydowskiej diaspory wezwali do udziału w marszu pamięci zamordowanej. Haim Korsia, naczelny rabin Francji określił zbrodnię jako „horror”. W swoim tweecie napisał też o „okrucieństwie oprawców” i przypomniał Sarah Halimi-Attal, ofiarę brutalnego zabójstwa sprzed roku.

Horrifié par la tragique disparition de Mireille Knoll, rescapée de la Shoah, presque un an jour pour jour après le meurtre de Sarah Halimi-Attal.

L'horreur du crime et la violence des bourreaux sont identiques et renvoient à la négation du visage humain...