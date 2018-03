10 tys. osób pójdzie w Marszu Żywych

Tysiące osób będzie uczestniczyło w tegorocznym Marszu Żywych, który jest wyrazem pamięci o ofiarach Holokaustu. Uroczystość odbędzie się 12 kwietnia. Udział w Marszu zapowiedzieli m.in. prezydenci Polski Andrzej Duda i Izraela Reuven Riwlin.

Marsz Żywych przejdzie trzykilometrowym szlakiem od bramy głównej byłego niemieckiego obozu Auschwitz I do byłego Auschwitz II-Birkenau, gdzie przy ruinach największych krematoriów odbędzie się ceremonia upamiętniająca ofiary Zagłady.



Dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński powiedział, że na Marsz Żywych przyjadą delegacje wysokiego szczebla z różnych krajów. Ma to związek z przypadającymi w tym roku dwiema rocznicami: 70-leciem powstania Izraela i 30. rocznicą pierwszego Marszu.



Marsz Żywych to przedsięwzięcie edukacyjne, pod którego auspicjami Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Poznają również historię polskich Żydów. Spotkają się m.in. z rówieśnikami i polskimi Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata.



Przemarsz między byłymi obozami w święto Jom Ha-Szoa (Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady) jest kulminacją wydarzenia.

