„Nie ma drugiego tak niebezpiecznego zadania”. Prezydent odwiedził żołnierzy w Afganistanie

– Polski Kontyngent Wojskowy natowskiej misji Resolute Support zostanie zwiększony – zapowiedział w poniedziałek w Bagram prezydent Andrzej Duda, który z okazji świąt wielkanocnych odwiedził polskich żołnierzy służących w natowskiej misji w Afganistanie.

Prezydent zaznaczył, że polskie wojsko uczestniczy w kolejnych wielonarodowych misjach w Afganistanie od kilkunastu lat. – Nigdy od czasów drugiej wojny światowej polska armia nie wykonywała tak długiej i tak niebezpiecznej misji – powiedział. Przypomniał, że w Afganistanie zginęło i zmarło 44 polskich żołnierzy i pracowników wojska, 361 zostało rannych, a ponad 850 poszkodowanych. – Chociaż mamy 10 kontyngentów w różnych miejscach na świecie, nie ma drugiego tak niebezpiecznego zadania – dodał. Powiedział, że choć misja nie ma charakteru bojowego, „zdarzyć się może wszystko”.



– Pokazujecie naszym sojusznikom, że jesteśmy odpowiedzialnym członkiem NATO. Bierzemy na siebie trud sojuszniczej służby; pokazujemy, że reguła 360 stopni, o której mówimy na spotkaniach, nie jest pustym zwrotem, że nie pilnujemy tylko granic Rzeczypospolitej, rozumiemy, że nasz wojskowy trud potrzebny jest także w innych miejscach, także tak trudnych jak to, gdzie nie walczy się z regularną armią, gdzie człowiek spotyka się z terrorystami – mówił Duda do żołnierzy.



– Na tym – dodał – polega także istota budowania sfery bezpieczeństwa naszego kraju. Podkreślił znaczenie udziału w misjach dla sojuszniczej wiarygodności.

„Program modernizacji polskiej armii będzie realizowany sprawnie”.



Prezydent wyraził też przekonanie, że udział w misjach w Afganistanie i Iraku „przyczynił się do tego, że dzisiaj, wreszcie, oddziały sojusznicze, przede wszystkim armii Stanów Zjednoczonych, są także na terenie naszego kraju”, a „gdy nasz sąsiad z powrotem realizuje swoje imperialne ambicje”, sojusznicy przybywają na wschodnią flankę.



Zapewnił, że „program modernizacji polskiej armii będzie realizowany sprawnie”. – Mam nadzieję, że sprawniej niż dotychczas – dodał prezydent Duda.



Nawiązał ponadto do planowanego w tym tygodniu podpisania umowy na dostawy systemu obrony powietrznej Patriot. – To dziejowe wydarzenie w historii Rzeczypospolitej, ale będziemy dostarczali także sprzęt bezpośrednio chroniący żołnierza; uczynimy wszystko, żebyście mieli jak najlepsze wyposażenie i jak najlepsze warunki do obrony Rzeczypospolitej, naszych granic, ale także do obrony interesów Rzeczypospolitej wszędzie, gdzie trzeba na świecie, do obrony strefy bezpieczeństwa – zapewnił.



Odznaczenia dla żołnierzy i pracowników



W trakcie uroczystej zbiórki wręczono odznaczenia żołnierzom i pracownikom wojsk polskich i amerykańskich. Zastępca dowódcy sił amerykańskich w Afganistanie gen. dyw. Leopoldo Quintas otrzymał Brązowy Medal Wojska Polskiego, dowódca PKW został uhonorowany Wojskowym Krzyżem Zasługi Z Mieczami. Z kolei wśród odznaczonych Gwiazdą Afganistanu znalazł się amerykański dowódca operacji specjalnych w Afganistanie gen. dyw. James Linder.



Doradczo-szkoleniowa misja Resolute Support rozpoczęła się z początkiem 2015 r. po zakończeniu misji ISAF. Siły RS liczą ok. 13 tys. żołnierzy. Polski kontyngent liczy od lipca ub.r. do 250 żołnierzy i pracowników wojska. W jego skład wchodzą doradcy sił specjalnych, instruktorzy lotniczy. Większość sił to żołnierze z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Kontyngent stacjonuje w kilku bazach, w tym w Bagramie, Kabulu i Kandaharze.



