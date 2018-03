„To, co się stało w Salisbury, stawia katastrofę smoleńską w zdecydowanie innym świetle”

– Niebezpieczeństwo Nord Stream 2 jest niebezpieczeństwem historycznym – powiedział Dariusz Loranty, były negocjator policyjny w programie „O co chodzi”. – To, co się stało w Salisbury, katastrofę smoleńską stawia w zdecydowanie innym świetle – ocenił były ambasador Ryszard Żółtaniecki.