„To, co się stało w Salisbury, stawia katastrofę smoleńską w zdecydowanie innym świetle”

– Niebezpieczeństwo Nord Stream 2 jest niebezpieczeństwem historycznym – powiedział Dariusz Loranty, były negocjator policyjny w programie „O co chodzi”. – To, co się stało w Salisbury, katastrofę smoleńską stawia w zdecydowanie innym świetle – ocenił były ambasador Ryszard Żółtaniecki.

– Mamy największą wojnę wywiadowczą od 1990 r. i prawdopodobnie jedną z największych wojen wywiadowczych, jakie miały miejsce po 1968 r., kiedy było wielkie przesilenie w obszarze Układu Warszawskiego – powiedział w TVP Info Dariusz Loranty, były negocjator policyjny. W ten sposób skomentował lawinę wydaleń rosyjskich dyplomatów. To gest solidarności państw wobec Wielkiej Brytanii po ataku na podwójnego szpiega Siergieja Skripala. Wszystko wskazuje na to, że stali za nim Rosjanie.



Historyczne niebezpieczeństwo



Mówiąc o zatrzymaniu w ministerstwie energii podejrzewanego o działalność szpiegowską na rzecz Rosji Marka W., Loranty zwrócił uwagę na kontekst i potrzebę polityczną, z jaką mamy do czynienia. – Niebezpieczeństwo Nord Stream 2 jest niebezpieczeństwem historycznym – ocenił. Dodał, że w interesie Polski nie jest, by Niemcy były największym dystrybutorem gazu rosyjskiego w Europie. – Bo to uczyni związek tych dwóch krajów nierozerwalnym gospodarczo – mówił.



Wojna dyplomatyczna



Ryszard Żółtaniecki były ambasador Polski w Grecji, zgodził się, że mamy do czynienia z precedensem, wojną dyplomatyczną. I pytał, co będzie dalej przy takiej determinacji prezydenta Rosji Władimira Putina do odbudowy imperium. – Czy reszta świata zareaguje? – pytał.



– Moim zdaniem i Angela Merkel, i Emmanuel Macron wykonali gest, ale to jest gest fałszywy – ocenił.



Loranty ocenił, że nie wierzy w konflikt zbrojny. – Nie uważam Putina za szaleńca – powiedział i zwrócił uwagę na dysproporcje sił Rosji w stosunku do sił amerykańskich i NATO.



– Ale popełnia pan tutaj jeden błąd. Cały czas wraca ten stereotyp wojny, że oto front, czołgi i rakiety, bombardowania. Zaczęła się już wojna, ona trwa. I jutro gdzieś w Belgii, jakimś regionie Polski czy Słowacji, może nagle przestać płynąć prąd. Dane bankowe mogą zniknąć – powiedział Żółtaniecki.

– Zawsze uważałem, że katastrofa smoleńska to nałożenie na siebie dwóch bałaganów: polskiego i jeszcze gorszego, ruskiego. One się ze sobą sprzęgły. Ale to, co się stało ostatnio w Salisbury, stawia katastrofę smoleńską w zdecydowanie innym świetle – dodał Żółtaniecki.