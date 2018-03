Łukaszenka pozwolił strzelać do gągoła. Wabi zachodnich myśliwych

Na Białorusi można polować na rzadkie gatunki w okresie lęgowym. Alaksandr Łukaszenka upraszcza przepisy, zachęcając zagranicznych myśliwych – informuje portal Biełsat TV.

Według portalu chociaż prezydencki dekret w tej sprawie wejdzie w życie za pół roku, to zasady wiosennych polowań już obowiązują. Zamiast 28 dni, zagraniczni goście mogą polować na Białorusi nieprzerwanie przez dwa wiosenne miesiące. Uproszczono też zasady przewozu broni i amunicji oraz warunki zakupu wycieczek łowieckich na Białoruś.



Wydłużył się również spis zwierząt łownych. Do czterech gatunków gęsi i samców siedmiu gatunków kaczek, prezydent Łukaszenka dodał jeszcze gągoła, świstuna zwyczajnego oraz czaplę białą, które niedawno wykreślono z Czerwonej Księgi.



Nowe prawo upraszcza także proces dzierżawy łowisk przez osoby prawne: maksymalny okres wynajmu przedłużono do 20 lat.

źródło: belsat.eu

– W całej Europie wiosenne polowania na ptaki są zabronione, z wyjątkiem Rosji, gdzie sezon skrócono do 10 dni i Malty, gdzie można polować na jeden gatunek – cytuje portal dyrektora towarzystwa Ochrona Ptaków Ojczyzny Alaksandra Winczeuskiego.