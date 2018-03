Z Warszawy bliżej. Nowe połączenia z Lotniska Chopina

Osiem nowych połączeń, w tym bezpośredni lot do Singapuru, znalazło się w letnim rozkładzie lotów warszawskiego Lotniska Chopina. W sumie w tym sezonie będzie można z niego wyruszyć w 122 regularne trasy.

Od 25 marca na Lotnisku Chopina obowiązuje letni rozkład lotów.



„Lista połączeń zawiera 122 trasy regularne. Nowy sezon to dla Lotniska Chopina ciąg dalszy rozwijania siatki przesiadkowej, a także zwiększanie liczby połączeń z południowo-wschodnią Azją, a przez hub w Singapurze, także z Australią” – poinformowało w komunikacie lotnisko.



Jak podał port, od marca do lipca 2018 r. w rozkładzie pojawi się osiem nowych tras regularnych z Warszawy do i z Bordeaux (Wizz Air), a także Norymbergi (Niemcy), Kowna (Litwa), Skopje (Macedonia), Hanoweru (Niemcy), Zaporoża (Ukraina), Singapuru i Dubrownika (Chorwacja), które będą obsługiwane przez PLL LOT.



Bliżej do Singapuru



– Znaczącym wydarzeniem, które czeka nas wiosną 2018 roku, jest pojawienie się już w maju stałych, realizowanych przez LOT, połączeń z Singapurem. Poszerzą one ofertę podróży z Lotniska Chopina do południowo-wschodniej Azji. Połączenie to doskonale wpisuje się w strategię rozwoju naszego lotniska. Dzięki dogodnym przesiadkom, zwiększamy naszą wartość jako ważny węzeł komunikacyjny, łącznik między Wschodem a Zachodem – powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor biura marketingu i PR Lotniska Chopina Hubert Wojciechowski.

źródło: pap

Wojciechowski tłumaczy, że z kilka tras zniknie w sezonie letnim. Węgierski Wizz Air zrezygnował z lotów do Bristolu (Anglia), Glasgow i Aberdeen w Szkocji oraz na lotnisko Paryż-Beauvais. Władze lotniska – jak przekazały – rozmawiają o tych kierunkach z innymi przewoźnikami.Linie Norwegian zamykają połączenia z Madrytem (Hiszpania), a Eurowings – z Dusseldorfem (Niemcy). Trasy te obsługuje PLL LOT.W ramach połączeń czarterowych, lotnisko proponuje 77 kierunków, z czego dziewięć nowych: Djerba (Tunezja), Limnos (Grecja), Gazipasa (Turcja), Konstanca (Rumunia), Monastyr (Tunezja), Ochryda (Macedonia), Piza (Włochy), Reus i Sewilla w Hiszpanii.W 2017 r. lotnisko Chopina obsłużyło 15,75 mln pasażerów – o blisko jedną czwartą więcej niż w 2016 r., kiedy to było 12,8 mln podróżnych. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.