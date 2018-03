Twitterowa sonda rosyjskiej ambasady w USA: który konsulat zamknąć

Ambasada Rosji w Waszyngtonie wezwała na Twitterze do głosowania nad tym, który konsulat generalny USA – w Petersburgu, Jekaterynburgu, czy we Władywostoku – ma zostać zamknięty w ramach retorsji wobec Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA Donald Trump zarządziłwydalenie 60 rosyjskich dyplomatów i zamknięcie rosyjskiego konsulatu generalnego w Seattle w związku ze sprawą Siergieja Skripala.



Od czasu ataku bronią chemiczną 4 marca w Salisbury Siergiej Skripal, były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który przeszedł na stronę Londynu, oraz towarzysząca mu córka Julia znajdują się w szpitalu w stanie krytycznym. Według premier Wielkiej Brytanii Theresy May winę za ten atak ponosi Rosja.

br>

US administration���� ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle����. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide