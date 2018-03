Opuścił Iustitię. „Wiem o sędziach, którzy zastanawiają się, czy nie postąpić jak ja”

Konrad Wytrykowski, sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, zrezygnował z członkostwa w stowarzyszeniu. Jako powód podawał działania stowarzyszenia, które „godzą w porządek prawny Państwa oraz nawołują do podejmowania zachowań prowadzących do paraliżu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości”. W rozmowie z portalem tvp.info sędzia Wytrykowski wyjaśnia ujawnił, że wkrótce możemy mieć do czynienia z kolejnymi odejściami ze stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Iustitia topnieje. Kolejni sędziowie odchodzą Około 40 sędziów odeszło w ostatnim czasie ze stowarzyszenia Iustitia – informuje „Rzeczpospolita”. Wśród niezadowolonych są i tacy, którzy... zobacz więcej

Czy formalnie wystąpił pan już ze stowarzyszenia Iustitia?



W zeszłym tygodniu złożyłem mailowo oświadczenie o chęci wystąpienia ze stowarzyszenia a w dniu dzisiejszym złożyłem je pisemnie. Nie jestem już członkiem tego stowarzyszenia.



Swoją decyzję motywował pan działaniami stowarzyszenia, które określił pan jako godzące w porządek prawny państwa. W jaki sposób się to objawia?



Mam na myśli to, że odmawia się sędziom prawa do stosowania się do obowiązującego prawa, legalnie uchwalonych ustaw, przyjmowania funkcji z rąk ministra sprawiedliwości. Stowarzyszenie odmawia też sędziom prawa do kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa. Formułowane są ex cathedra poglądy, że przepisy te są niekonstytucyjne i właściwie nie obowiązują, że sędziowie nie powinni się do tych przepisów stosować. Uważam, że nie jest to działanie propaństwowe, tylko godzące w porządek prawny.



W swoim oświadczeniu pisze pan o presji środowiskowej wywieranej na sędziów. Czego ta presja dotyczyła i jak wyglądała w praktyce?



Ta presja wiąże się z uchwałami, które są podejmowane przez różne gremia sędziowskie, począwszy od zebrań sędziów i zgromadzeń. Mieliśmy też uchwałę KRS w poprzednim składzie, jak też uchwały podejmowane przez stowarzyszenie „Iustitia”, gdzie nakłania się sędziów do tego, żeby rezygnowali z udziału w KRS, nie przyjmowali żadnych funkcji. Tu rodzi się pytanie, jak sądownictwo miałoby funkcjonować, gdyby wszyscy sędziowie się do tych uchwał zastosowali i nikt nie chciał podjąć funkcji prezesa sądu lub gdybyśmy nie mieli Krajowej Rady Sądownictwa.

#wieszwiecej Polub nas

Sędziowie oczekują już od dawna na etaty, które ministerstwo w ciągu ostatnich dwóch tygodni ogłosiło. To działanie destabilizujące porządek prawny, bo nie byłyby możliwe awanse sędziowskie, a wymiar sprawiedliwości byłby zupełnie sparaliżowany, gdyby wszyscy sędziowie zastosowali się do tego, do czego są namawiani.

Czy sędziowie polscy powinni zajmować stanowisko w sprawie sporu na linii Komisja Europejska a rząd Polski?



Uważam, że to jest zupełnie niedopuszczalne i właściwie, to stanowisko Iustitii dotyczące odpowiedzi na białą księgę premiera Morawieckiego (poparła stosowanie art. 7 wobec Polski – red.) szczególnie mnie oburzyło i skłoniło do wystąpienia ze stowarzyszenia. W żadnej sytuacji nie powinniśmy występować przeciwko własnemu państwu, jesteśmy zobowiązani przede wszystkim by zachować wierność Rzeczpospolitej Polski.



Nawet politycy opozycji, którzy przecież też są w sporze z rządem i nie przebierają w środkach, nie nawołują, żeby obligować Unię Europejską do wdrożenia art. 7 w stosunku do Polski. Takie słowa niestety padły w uchwale zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, co przekonało mnie do złożenia rezygnacji.



Słyszał pan, żeby kolejni sędziowie nosili się z zamiarem opuszczenia stowarzyszenia lub wyrażają głośno swoje stanowisko w sprawie jego ostatnich działań?



Głośno takiego stanowiska nie wyrażają, bo niestety funkcjonuje środowiskowy ostracyzm. Oficjalna linia zaproponowana przez „celebrytów sędziowskich” i promowana przez niektóre media jest taka, że sędziowie obawiają się, by wychylić się ze swoimi poglądami. Ciężko mi powiedzieć, ile tych rezygnacji będzie w najbliższym czasie; wiem o kilku sędziach, którzy zastanawiają się, czy nie postąpić jak ja. Generalnie nie uogólniałbym oceny sędziów działających w ramach tego stowarzyszenia.



Część z nich to naprawdę dobrzy ludzie, sędziowie i dobrzy patrioci. Sama przynależność do tego stowarzyszenia nie oznacza, że ktoś działa przeciwko Polsce. Pamiętajmy, że uchwała stowarzyszenia dotycząca art. 7 i sporu między rządem a Komisją Europejską wyszła od zarządu stowarzyszenia, a nie jego członków.



Gdzie postawiłby pan granice działalności sędziego, która wykracza poza jego neutralność polityczną? Czy sędziowie powinni zabierać głos w bieżącym sporze politycznym?



W sporze politycznym głosu zabierać nie powinni, ale mają prawo zabierać głos, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne wymiaru sprawiedliwości, możliwe zmiany czy reformy w sądach. Wszystkim nam zależy na tym, by sądy działały jak najlepiej, sprawy trwały jak najkrócej i żeby obywatele wychodzili z sądów zadowoleni. Tutaj jest pole do popisu dla tych sędziów, którzy wypowiadają się w kwestiach politycznych. Może warto byłoby się zastanowić nad tym w jaki sposób ten wymiar sprawiedliwości reformować i w ten nurt reform się włączać?