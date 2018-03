MSZ Rosji: Kraje UE i NATO kontynuują eskalację sytuacji

„Sojusznicy Wielkiej Brytanii ślepo realizują zasadę jedności euroatlantyckiej. Prowokacyjny gest sławetnej solidarności tych państw z Londynem stanowi kontynuację strategii obliczonej na eskalację sytuacji” – to reakcja rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych na wydalenie przez 17 krajów około stu rosyjskich dyplomatów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej w reakcji na zapowiedź wydalenia dyplomatów tego kraju z 17 państw Europy i Ameryki wydało specjalne oświadczenie, w którym wyraża „stanowczy protest” wobec decyzji USA, Kanady, Ukrainy i 14 państw Unii Europejskiej, w tym Polski.



„Wysuwając nieuzasadnione oskarżenia pod adresem Federacji Rosyjskiej zamiast wyjaśnienia tego, co zaszło i unikając merytorycznej współpracy, władze Wielkiej Brytanii de facto określiły swoje stanowisko jako uprzedzone, jednostronne i dwulicowe” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez MSZ Rosji. Moskwa przypomina, że „chodzi o zamach na życie obywateli rosyjskich” i skarży się, że „mimo wielokrotnych zapytań” zgłaszanych pod adresem Londynu nie otrzymała żadnej informacji w tej sprawie.

„Uznajemy ten krok za nieprzyjazny i nieodpowiedni z punktu widzenia ustalenia przyczyn i winnych incydentu, jaki miał miejsce 4 marca br. w Salisbury” - piszą Rosjanie. Oskarżają „wielką Brytanię i jej sojuszników” o działanie „wbrew zdrowemu rozsądkowi, normom cywilizowanego dialogu między państwami i zasadom prawa międzynarodowego.„Rozumie się samo przez się, że wspomniany nieprzyjazny krok tej grupy państw nie pozostanie bez echa i zareagujemy na niego” – oświadcza rosyjski resort dyplomacji.Na decyzję państw NATO zareagowali również rosyjscy komentatorzy. Mianem „początku wojny dyplomatycznej” określił ją Fiodor Łukianow, redaktor naczelny pisma „Rossija w głobalnoj politikie”. W artykule opublikowanym na portalu Telegram ostrzega on, że stosunki Rosja-Zachód nie były tak trudne od lat 80-tych ubiegłego wieku. „Nawet kryzys ukraiński 2014 roku i wydarzenia na Krymie nie doprowadziły do podobnych kroków” – przypomina. Łukianow stawia hipotezę, że, „świadomie czy nie”, Zachód realizuje „scenariusz Saddam Hussain” – obalenia niewygodnej dla siebie władzy w wybranym kraju. I przypominając, że Rosja jest „państwem atomowym i jednym z kamieni węgielnych porządku światowego” ostrzega, że „można tylko zgadywać”, jakie będą skutki. „Kommiersant.ru” cytuje Borysa Makarenkę z think-tanku Centrum Koniunktury Politycznej, który wskazuje, że „cały Zachód jednoznacznie interpretuje incydent ze Siergiejem Skripalem jeśli nie jako akt agresji, to jako działanie na terytorium państwa NATO niedopuszczalne”. Makarenko dodaje, że wydalenie dyplomatów to „demonstracja determinacji i jedności Zachodu”.