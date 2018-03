Dowiedział się o pożarze i wyłączył alarm. Wcześniej zamknięto wyjścia

Są dowody wskazujące na rażące naruszenia w domu handlowym w Kemerowie w Rosji, gdzie w niedzielę ogień zabił 64 osoby. Śledczy podali m.in., że pracownik ochrony wyłączył automatyczny alarm przeciwpożarowy. Zamknięte były wyjścia ewakuacyjne. W sieci pojawił się fragment nagrania z kamer przemysłowych, na którym widać, jak gęsty dym wypełnia w ciągu kilku sekund całe piętro.

Niedzielny pożar w Kemerowie bada Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Jego przedstawiciele informują, że pracownik ochrony, który wyłączył automatyczny alarm przeciwpożarowy, może stać się piątym podejrzanym w sprawie.



Z oświadczenia komitetu wynika, że pracownik ten wyłączył system alarmowy, kiedy otrzymał informację o pożarze. Komunikat nie wyjaśnia przyczyny takiego działania.



W oświadczeniu jest mowa o rażących naruszeniach „zarówno w trakcie oddawania centrum handlowo-rozrywkowego Zimowa Wiśnia do użytku, jak i ogółem – w działalności tego obiektu”. Komitet Śledczy potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów, że wyjścia ewakuacyjne były zamknięte.

Do poniedziałku śledczy przesłuchali ponad 70 świadków tragedii, w tym najemców i właścicieli punktów handlowych. Zatrzymano czterech podejrzanych: dyrektora technicznego firmy, która była właścicielem budynku, najemcę obiektu, w którym prawdopodobnie wybuchł ogień oraz pracownika i szefa firmy, która obsługiwała przeciwpożarowy system alarmowy.Około dobę po wybuchu pożaru oficjalnie potwierdzono liczbę 64 zabitych, wśród których jest dziewięcioro dzieci. 16 osób jest zaginionych. Jednak ratownicy wciąż pracują na miejscu tragedii, gdzie jeszcze przed południem czasu polskiego ogień tlił się w niektórych miejscach w stropach budynku. Mieszkańcy miasta ustawiają się w długich kolejkach, żeby oddać krew.

Skąd ogień?



Według jednej z wersji ogień pojawił się najpierw na czwartej kondygnacji w sali zabaw dla dzieci. Na tym poziomie znajdowały się również trzy sale kinowe. Pojawiło się przypuszczenie, że któreś z bawiących się dzieci lub nastolatków mogło zaprószyć ogień. Jednak są też inne wersje, mówiące o zaprószeniu ognia w sali kinowej czy zwarciu instalacji elektrycznej.

