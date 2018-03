Na mostach granicznych i przejściach. Tak wyglądają wymiany szpiegów [WIDEO]

Z jednej strony idzie oficer estońskich służb specjalnych Eston Kohver, porwany przez FSB, z drugiej – były funkcjonariusz estońskiej służby bezpieczeństwa Aleksei Dressena, pracujący dla Rosjan. Obaj skazani za szpiegostwo. Mijają się na środku mostu. – Cieszę się. Po zejściu z mostu poczułem ulgę – powiedział tuż po odzyskaniu wolności Dressen. Takich wymian jest więcej.

Eksperci podkreślają, że cala Europa jest obszarem aktywności Rosji, a jej działania w ostatnim czasie się zintensyfikowały.



Artiom Zinczenko, dwudziestokilkuletni agent rosyjskiego wojskowego wywiadu GRU. Skazany w Estonii na pięć lat więzienia za przekazywanie Rosjanom tajnych informacji wojskowych. Na nagraniu widać, jak zostaje przekazany oficerom GRU.



Z drugiej strony estoński biznesmen Raivo Susi, skazany w Rosji na 12 lat ciężkich robót w kolonii karnej za, jak twierdzi Moskwa, szpiegostwo. Ta akcja zarejestrowana przez estońskiego dziennikarza pokazuje tylko jedną z wielu operacji wymian agentów schwytanych na szpiegostwie.



W ciągu ostatnich 10 lat w Estonii złapano i skazano 10 rosyjskich szpiegów. Rosja tradycyjnie nie pozostaje dłużna. Oficer estońskich służb specjalnych Eston Kohver został porwany przez FSB z terytorium Estonii i skazany przez rosyjski sąd. On także powrócił do kraju wymieniony za byłego funkcjonariusza estońskiej służby bezpieczeństwa Aleksei Dressena pracującego dla Rosjan.



– Cieszę się. Po zejściu z mostu poczułem ulgę – powiedział tuż po odzyskaniu wolności.

Kraje bałtyckie to szczególny obszar aktywności rosyjskiego wywiadu. Kilka tygodni temu litewski kontrwywiad zatrzymał trzech Litwinów pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Jeden z nich pracował dla litewskiej armii. Jednocześnie przekazywał poufne informacje Rosjanom.W ciągu pięciu lat litewskie sądy skazały za szpiegostwo na rzecz Rosji i Białorusi pięć osób. Jedna z nich usiłowała zainstalować podsłuch u prezydent Litwy.

Gniazda agentury



Tradycyjne gniazda agentury to ambasady, przedstawicielstwa handlowe i placówki eksterytorialne. Rosjanie wykorzystują je do szpiegostwa na całym świcie. Ale wachlarz działań jest znacznie szerszy. Internet i media społecznościowe to domena wyspecjalizowanych komórek wojny informacyjnej tzw. fabryk trolli.



Czasami narzędziem służb mogą stać się skrajne organizacje polityczne. Prof. Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku wyjaśnia, że próbują w ten sposób rozgrywać napięcia i niesnaski.



W kręgu rozpracowania są też organizacje pozarządowe. Czasami ich aktywiści nawet nie wiedzą, że uczestniczą w rosyjskiej manipulacji.



Taką działalność prowadził Dymitrij K, który był przedstawicielem rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych w Moskwie. Oficjalnie pracował jako naukowiec. W rzeczywistości nawiązywał kontakty z dziennikarzami i naukowcami. Wyszukiwał osób o poglądach prorosyjskich. Jesienią został wydalony z Polski.



