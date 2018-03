System powiadomi służby o wypadku. Nowe zastosowanie numeru 112

Centra Powiadamiania Ratunkowego są przygotowane do obsługi zgłoszeń z systemu eCall, który automatycznie wezwie pomoc w razie wypadku – poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych. Zgodnie z unijnymi przepisami obowiązek montażu systemu eCall w nowych samochodach wchodzi w życie z początkiem kwietnia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w komunikacie, że Centra Powiadamiania Ratunkowego są przygotowane do obsługi zgłoszeń z systemu eCall. Taki system, zgodnie z nowymi przepisami, będzie montowany we wszystkich nowych samochodach osobowych i lekkich pojazdach dostawczych sprzedawanych w UE od początku kwietnia 2018 r. W razie wypadku eCall automatycznie zawiadomi najbliższe centrum ratownictwa.



MSWiA zaznaczyło, że System Informatyczny Centrów Powiadamiania Ratunkowego został przygotowany do przyjmowania i obsługi zgłoszeń w całym kraju już w październiku. Jak podano, urządzenie – aktywowane automatycznie przez czujniki bądź ręcznie przez kierowcę lub pasażera – wykona połączenie pod numer alarmowy 112.



Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie nowe samochody, które trafią do sprzedaży od początku kwietnia 2018 r., mają mieć instalowane urządzenia, które w razie wypadku automatycznie zawiadomią najbliższe centrum ratownictwa. Obok informacji o wypadku zostaną przekazane również inne dane – lokalizacja pojazdu, jego marka czy rodzaj używanego paliwa. Informacje zostaną przekazane, nawet jeśli pasażer nie będzie w stanie mówić lub będzie nieprzytomny.



System eCall poinformuje służby o wypadku



„Jeśli nie będzie możliwości nawiązania rozmowy z poszkodowanym ze względu na jego stan zdrowia, operator numeru alarmowego 112 przekaże wszystkie dane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do odpowiednich ze względu na rodzaj zdarzenia służb” – czytamy w komunikacie MSWiA.



Obowiązkowy montaż systemu eCall w samochodach osobowych i dostawczych produkowanych od kwietnia trzy lata wcześniej przegłosował Parlament Europejski. Komisja Europejska szacuje, że w pełni wdrożony system skróci czas reakcji ratowników o 40 proc. w miastach i o 50 proc. w terenie niezabudowanym, co może oznaczać uratowanie do 2,5 tys. osób rocznie.

Numer alarmowy #112 jest przygotowany do obsługi zgłoszeń z systemu eCall. https://t.co/f8kDMqhbCc — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) March 26, 2018

źródło: pap

Zgodnie z przepisami informacje przekazane przez system eCall do centrum ratownictwa lub jego partnerów nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody zainteresowanych. Proponując przepisy w sprawie eCall, Komisja Europejska przewidywała, że system uda się wdrożyć już w 2015 r. O więcej czasu na testy prosili jednak przedstawiciele przemysłu samochodowego, a na jego korzyść zadziałały ciągnące się prace legislacyjne.Według szacunków KE, uwzględniając efekty skali, koszt zamontowania w samochodzie urządzenia eCall wyniesie maksymalnie 100 euro.