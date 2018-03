Jak efekt domina. Zachód wydala rosyjskich dyplomatów

Niemieckie MSZ podało, że wydala czterech rosyjskich dyplomatów w związku ze sprawą Siergieja Skripala. Po czterech dyplomatów wydalają także Polska, Francja i Kanada; Czechy – trzech; Dania, Holandia i Włochy – po dwóch; Chorwacja, Finlandia i Rumunia – po jednym. Estonia wydala rosyjskiego attaché wojskowego. Także Ukraina zadeklarowała wydalenie dyplomatów – trzynastu. USA wydalają 60 dyplomatów i zamykają konsulat w Seattle.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował, że 14 unijnych krajów wydali rosyjskich dyplomatów w reakcji na próbę zabójstwa bronią chemiczną podwójnego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. To gest solidarności z Wielką Brytanią.



Komisja Europejska decyzję o wydaleniu rosyjskich dyplomatów z unijnych krajów pozostawia ich przywódcom – oświadczyła wcześniej w Brukseli rzecznik Komisji. Rosyjscy ambasadorowie w Polsce, na Łotwie, Litwie i w Estonii zostali wezwani do Ministerstw Spraw Zagranicznych tych krajów.



„Rosja wciąż nie podjęła współpracy w ramach śledztwa w sprawie ataku na Siergieja Skripala w Salisbury” – głosi oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec.



Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.