Rzymska policja ostrzegała przed zamachem. Teraz odwołuje alarm

Policja w Rzymie odwołała alarm, jaki został wprowadzony po otrzymanym od władz Tunezji sygnale o obywatelu tego kraju, podejrzewanym o przygotowanie zamachu. Tunezyjczyk zapewnił we włoskiej telewizji, że nie jest terrorystą.

Środki bezpieczeństwa zostały w weekend wzmocnione w Wiecznym Mieście w reakcji na zawartą w anonimowym liście do władz Włoch informację o Tunezyjczyku, który miał być gotowy do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. Włoskie media ujawniły wizerunek mężczyzny, który został rozesłany do wszystkich sił porządkowych patrolujących stolicę.



Rzymska policja ogłosiła, że wszczęte postępowanie wykluczyło związki obywatela Tunezji, mieszkającego w swoim kraju z terroryzmem. „Mężczyzna nie stanowi konkretnego zagrożenia” – wyjaśniono w nocie.



Telewizja RAI wyemitowała rozmowę z 41–letnim Atefem Mathlouthim, który mieszka w mieście Mahdia. Wyraził on oburzenie z powodu rozpowszechnienia we Włoszech jego wizerunku i informacji o jego rzekomych powiązaniach z terroryzmem. Wyjaśnił, że na Sycylii mieszka jego żona, Włoszka, z czworgiem ich dzieci, na które on zarabia. Nie był we Włoszech od 2012 r., odkąd skończyło mu się prawo pobytu. Dodał, że nie może go odnowić z powodu kłopotów z prawem, jakie miał w przeszłości.



– Wszystkie wiadomości na mój temat są fałszywe – stwierdził Tunezyjczyk i zapowiedział podjęcie kroków prawnych przeciwko włoskim mediom. Wyjaśnił, że kiedy przyszedł w niedzielę do baru, gdzie pracuje, lokal był otoczony przez policję. Został zabrany na przesłuchanie, które trwało cały dzień.

– Powiedzieli mi, że jestem poszukiwany w Rzymie. Chciałbym, żeby mnie tam zawieźli – podkreślił. – Przestraszyli moją żonę i dzieci – dodał mężczyzna.