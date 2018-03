97 artystów otrzymało stypendia ministerstwa kultury „Młoda Polska”

Stypendia, które mają umożliwić dokonanie znaczącego postępu w karierze artystycznej, otrzymało 97 laureatów XV edycji Programu Stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Dyplomy wręczył stypendystom wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński.

– To zawsze bardzo miły moment dla ministra kultury, ponieważ dzisiaj wypełnia się publicznie rola ministra, jako mecenasa. Środki publiczne, którymi dysponuje ministerstwo przekazujemy dzisiaj wybitnym talentom – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.



– Jest taka ważna rzecz dla każdego polityka - pożytek publiczny, dobro publiczne. My jesteśmy zobowiązani do tego, żeby działać dla dobra publicznego – podkreślił minister kultury.



Gliński wyjaśnił, że dwie rzeczy są ewidentne, jeżeli chodzi o pożytek publiczny: „wspieranie najsłabszych w społeczeństwie i wspieranie tych najbardziej utalentowanych”. – To rzeczy ewidentnie związane z dobrem publicznym i pożytkiem publicznym – zaznaczył.



„Najlepiej wydane pieniądze”



Minister kultury podkreślił, że to „najlepiej wydane pieniądze, jakie państwo może wydawać na kulturę”.



– O tym świadczą nazwiska dotychczasowych laureatów; mam nadzieję, że także i ta edycja wspiera wybitne osoby, które będą się przyczyniały do rozwoju polskiej kultury, a także będą po prostu przyczyniały się do rozwoju ich indywidualnych działań – dodał.

źródło: pap

Program „Młoda Polska” przeznaczony jest dla artystów do 35. roku życia, wykazujących się wybitnymi osiągnięciami w reprezentowanych dziedzinach. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej.Łączna wartość przyznanych stypendiów wyniosła 3 mln 919 tys. zł. Stypendia przyznane zostały 97 osobom w kategoriach: film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr.