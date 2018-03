Nielegalne automaty do gier w fikcyjnym biurze podróży

Nielegalny salon do gier hazardowych zlikwidowali lubuscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i sulechowskiej policji. Podczas akcji mundurowi zabezpieczyli osiem automatów – poinformowała rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

– Urządzenia nie miały stosownych badań na zgodność z wymogami dla urządzeń hazardowych, a lokal nie miał koncesji na taką działalność. Nielegalny salon funkcjonował pod szyldem biura podróży w Sulechowie – powiedziała Markowicz.



Funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. od dłuższego czasu obserwowali to miejsce. W miniony czwartek wieczorem wspólnie z policjantami skontrolowali lokal.



– Podejrzenia potwierdziły się, na miejscu odbywały się nielegalne gry hazardowe na automatach. Mundurowi przesłuchali osoby, które w chwili kontroli przebywały w obiekcie. Automaty zostały zabezpieczone i przewiezione do naszego magazynu – dodała rzecznik. Poinformowała, że zostanie wszczęte postępowanie karne skarbowe w stosunku do urządzającego nielegalne gry i właściciela lokalu.

(fot. lubuska.policja.gov.pl)

źródło: PAP, lubuska.policja.gov.pl

Organizatorom nielegalnych gier hazardowych grozi grzywna lub do trzech lat więzienia, bądź obie te kary łącznie. Dodatkowe konsekwencje finansowe to nawet 100 tys. zł grzywny wynikającej z Ustawy o grach hazardowych. W tym roku lubuscy funkcjonariusze KAS skontrolowali 15 miejsc, gdzie odbywały się nielegalne gry hazardowe. W wyniku ich działań zabezpieczono 64 automaty.