Nigeryjska spółka będzie produkować karabinek Beryl M762

Memorandum określające zasady transferu technologii produkcji karabinków Beryl M762 w Nigerii podpisała z nigeryjską spółką DICON Polska Grupa Zbrojeniowa. Producentem karabinków jest Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu.

Jak poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa, treść podpisanego dokumentu określa reguły i warunki podzielonego na trzy etapy transferu technologii produkcji karabinków Beryl M762 w Nigerii.



Defence Industries Corportation of Nigeria (DICON), z którą PGZ podpisała dokument, to spółka skarbu państwa Nigerii, podlegającą pod Nigeryjskie Siły Zbrojne. Zajmuje się głównie obrotem specjalnym, tj. produkcją sprzętu obronnego i produktów na rynek cywilny, ze szczególnym naciskiem na broń strzelecką oraz przeznaczoną do niej amunicję.





źródło: pap

Nigeryjskie siły zbrojne od kilku lat używają karabinków Beryl M762. Według prezesa PGZ Jakuba Skiby bardzo dobre opinie na ich temat były jednym z głównych powodów, dla których nigeryjscy partnerzy wybrali je jako produkty, które mają szansę stać się podstawowym wyposażeniem ich żołnierzy.– Jest to wielka szansa nie tylko dla radomskiej Fabryki Broni, ale także dla innych spółek z naszej Grupy, by na podstawie tej współpracy zbudować przyczółek do dalszej ekspansji na tamtejszych rynkach – podkreślił Skiba.Zdaniem prezesa zarządu Fabryki Broni „Łucznik” Adama Suligi przedstawiciele Sił Zbrojnych Nigerii cenią Beryle za niezawodność, łatwość w obsłudze i ergonomię.Beryl M762 to odpowiednik używanego przez Wojsko Polskie w 2009 r. zmodyfikowanego karabinka wz. 96C. Jedyną różnicą jest amunicja – wersja M762 używa nabojów 7,62 mm x 39, podczas gdy w Polsce korzysta się z amunicji 5,56 mm x 45.W lutym 2015 r. do nigeryjskich wojsk lądowych trafiła pierwsza partia 1 tys. polskich Beryli M762 wraz z zestawami naprawczymi. Był to efekt umowy o wartości ponad 3,3 mln zł, podpisanej między Fabryką Broni a armią nigeryjską w 2014 roku.Kolejny kontrakt został zawarty na początku 2015 r. i obejmował sprzedaż 500 Beryli M762 zasilanych nabojem 7,62 mm x 39 i 10 subkarabinków Mini Beryl M556 do amunicji 5,56 mm x 45. Dostawy zostały zrealizowane pod koniec czerwca 2015 roku. Spółki z Grupy PGZ realizowały również dostawy dedykowanych do karabinków Beryl systemów treningowych.Polska Grupa Zbrojeniowa to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł.