Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu opuszcza „Iustitię”. „Działania godzące w porządek prawny”

„Jako sędzia Rzeczypospolitej Polskiej, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, pozostając w zgodzie złożonym ślubowaniem sędziowskim, w którym zobowiązałem się służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej oraz stać na straży Jej prawa, oświadczam, że nie mogę już dłużej akceptować i legitymować działań Stowarzyszenia Sędziów Polskich »Iustitia«, godzących w porządek prawny Państwa oraz nawołujących do podejmowania zachowań, prowadzących do paraliżu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości” – czytamy w oświadczeniu sędziego Konrada Wytrykowskiego.

„W szczególności nie jestem w stanie zaakceptować wywierania środowiskowej presji na decyzję sędziów w sprawie ich kandydowania do konstytucyjnych organów Państwa oraz podejmowania działalności publicznej wyrażającej się udziałem w zgromadzeniach o charakterze stricte politycznym, które nie dają się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów” – dodaje sędzia.„Uważam, że taka aktywność Stowarzyszenia nie służy dobru wymiaru sprawiedliwości i w istocie obraca się przeciwko społeczeństwu” – dodał.„Z głębokim zaniepokojeniem odebrałem też niedawną Odpowiedź na Kompendium Białej Księgi w Sprawie Reform Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości, w której Stowarzyszenie akceptuje i popiera zastosowanie wobec Rzeczypospolitej Polskiej procedury opisanej w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej” – czytamy w oświadczeniu.„Takie stanowisko, w moim przekonaniu, świadczy o utracie przez reprezentantów Stowarzyszenia Iustitia poczucia więzi z Państwem Polskim” – podsumował.