Służby na Litwie: Rosja może wpływać na wynik wyborów prezydenckich

„Rosja może próbować wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich na Litwie, które się odbędą w 2019 r.” – napisano w dorocznym raporcie litewskiego Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (VSD). Dokument wskazuje, że Rosja szczególnie się interesuje właśnie tymi wyborami.

Litewscy eksperci prognozują, że w związku z zaplanowanymi na przyszły rok wyborami prezydenckimi w kraju, do Parlamentu Europejskiego i wyborami samorządowymi „Rosja będzie usiłowała zwiększyć swój wpływ na procesy polityczne i społeczne zachodzące na Litwie”.



– Jest duże prawdopodobieństwo, że w 2019 r. podczas wyborów Rosja będzie próbowała wpływać na procesy polityczne i społeczne na Litwie dążąc do tego, by przychylne jej siły polityczne wystawiły swoich kandydatów, żeby mieć swych przedstawicieli w instytucjach władz – powiedział szef VSD Darius Jauniszkis.



Jednocześnie w tegorocznym raporcie o stanie bezpieczeństwa państwa, w odróżnieniu od roku ubiegłego, nie ma wzmianki o kontaktach litewskich Polaków z ambasadą Rosji w Wilnie.



– Sytuacja uległa poprawie, więzi litewskich Polaków z ambasadą Rosji nie są ścisłe – poinformował Jauniszkis.



W raporcie, który liczy 64 strony, wskazuje się na zagrożenia w sektorze finansowym. Podkreślono, że związane z Rosją i Białorusią fundusze i firmy realizują na Litwie inwestycje niezgodne z interesami narodowymi państwa. Jest mowa o zagrożeniach w dziedzinie gospodarki, w tym energetyki i obronności.

źródło: pap

W ocenie Jauniszkisa głównym zewnętrznym czynnikiem stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Litwy pozostają agresywne działania Rosji.– Rosja, dążąc do dominacji w regionie działaniami politycznymi, ekonomicznymi, informacyjnymi, cybernetycznymi i wojskowymi, pozostaje głównym czynnikiem stanowiącym zagrożenie – oświadczył dyrektor VSD.