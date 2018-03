„Decyzja o zatrzymaniu Marka W. związana z otruciem Skripala”

– Decyzja o zatrzymaniu Marka W. prawdopodobnie ma związek z ostatnimi relacjami na linii UE - Rosja i otruciem Siergieja Skripala – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info płk Grzegorz Małecki, który w latach 2015-2016 był szefem Agencji Wywiadu.

– Takich decyzji o zatrzymaniu podejrzanego nie podejmuje się ad hoc, to miesiące żmudnych działań. W tym wypadku widzę powiązanie sprawy Marka W. z niedawnym otruciem Siergieja Skripala oraz kryzysem na linii Unia Europejska i Rosja – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info płk Małecki.



Według byłego szefa Agencji Wywiadu, a obecnie eksperta z dziedziny bezpieczeństwa, zatrzymanie mężczyzny to być może początek szerszej akcji, która może mieć zasięg międzynarodowy.



– Prawdopodobnie w najbliższym czasie dojdzie do podobnych zatrzymań na szczeblu międzynarodowym, w innych krajach europejskich – stwierdził płk Małecki.

Były dyplomata i pracownik służb stwierdził również, że sprawa solidarności z Wielką Brytanią nie byłaby wystarczającym argumentem do wydalenia rosyjskich dyplomatów z Polski.

– Działania szpiegowskie są elementem działania państw. Trudno je rozdzielać od relacji bilateralnych pomiędzy głowami państw – dodał płk Małecki.