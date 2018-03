Szymański: Konieczna skoordynowana akcja UE wobec Rosji

– Konieczna jest skoordynowana akcja państw członkowskich UE wobec Rosji, taka akcja zapewne nastąpi – powiedział w poniedziałek wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański. „Dość szeroko otworzona jest furtka do dalszych kroków, zgodnie z polskimi oczekiwaniami” – ocenił. Szymański był pytany w Radiu ZET, czy będziemy „wyrzucać” z Polski rosyjskich dyplomatów. „Kiedy będziemy wyrzucać, to o tym powiemy” – odparł wiceszef MSZ.

Na pytanie, czy jest to najdalej idąca sankcja w związku z próbą zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala, który przeszedł na stronę Brytyjczyków, wiceszef MSZ wskazał, że ta sprawa była „jednym z głównych wymiarów” ubiegłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej.



Szymański przypomniał też, że premier Mateusz Morawiecki oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel – podczas spotkania w Warszawie – „podnosili konieczność poważnej odpowiedzi Rady Europejskiej na ten problem”.



Jak dodał, konkluzje Rady są tak sformułowane, że „pokazują nie tylko konieczność skoordynowanej akcji państw członkowskich – i ta skoordynowana akcja zapewne nastąpi – natomiast również pokazuje, że oczekujemy od Rosji określonego zachowania w śledztwie”.



Reprezentacje dyplomatyczne podczas mundialu będą ograniczone



„W związku z tym zachowaniem będziemy kształtowali – jako Unia Europejska, jako państwa członkowskie – dalsze kroki. Jest otworzona dość szeroko – mam wrażenie – furtka do dalszych kroków, zgodnie z polskimi oczekiwaniami” – podkreślił wiceszef MSZ.



Szymański został również zapytany, czy jednym z takich kroków może być bojkot piłkarskich mistrzostw świata albo odebranie ich Rosji. „Nie chce wypowiadać się w aspekcie sportowym tego zagadnienia. Natomiast z całą pewnością reprezentacje dyplomatyczne państw – podczas mistrzostw – będą ograniczone” – zaznaczył.



Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że prezydent Andrzej Duda nie będzie uczestniczył jako przedstawiciel Polski w inauguracji piłkarskich mistrzostw świata w Rosji.



Rosja prawdopodobnie odpowiedzialna za zamach



Na ubiegłotygodniowym szczycie w Brukseli szefowie unijnych państw i rządów zgodzili się, że Rosja jest prawdopodobnie odpowiedzialna za zamach na byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala i że nie ma innego wiarygodnego wyjaśnienia tej sprawy. Jest to nieco ostrzejsze sformułowanie niż we wcześniejszych wersjach konkluzji szczytu.



Państwa członkowskie zapowiedziały też, że będą współpracować w sprawie konsekwencji, które należy wyciągnąć „w świetle odpowiedzi udzielonych przez władze rosyjskie”. Unia Europejska – jak uznali we wnioskach – ma być ściśle skoncentrowana na tej kwestii i jej implikacjach.

źródło: pap

W nocy z czwartku na piątek na szczycie UE przywódcy unijni zgodzili się, że odwołają na razie na miesiąc na konsultacje unijnego przedstawiciela z Moskwy. Według nieoficjalnych informacji część stolic unijnych ma zdecydować o wydaleniu rosyjskich dyplomatów – podobnie jak uczyniła to Wielka Brytania – lub o odwołaniu swoich ambasadorów z Moskwy.