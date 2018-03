Tysiące sztuk podrobionej odzieży i obuwia. Straż Graniczna przechwyciła towar wart 25 mln zł

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej odkryli podczas rutynowej kontroli nielegalny towar o wartości blisko 25 mln złotych. Ponad 18,5 tysiąca sztuk odzieży, obuwia i galanterii z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek zostało zatrzymane podczas kontroli ładunku z Turcji.

Uwagę funkcjonariuszy Straży Granicznej zwrócił fakt, iż plandeka na pojeździe była uszkodzona. W trakcie kontroli przewożonego z Turcji ładunku funkcjonariusze ujawnili odzież ze znakami towarowymi znanej marki, choć z dokumentacji przewozowej nie wynikało, że taki towar jest transportowany. Jak się później okazało, wśród 22 ton przewożonej odzieży znajdowały się 18 574 sztuki odzieży z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek.



Ekspert z zakresu autentyczności znaków towarowych, który przez kilka dni badał ujawniony towar i dokonywał jego wyceny, potwierdził, że odzież jest podrobiona. Jak wynika z wyceny dokonanej przez biegłego, gdyby zatrzymany towar trafił do obrotu jako oryginalny, a z takim zamiarem przemycono go do Polski, to wartość jego sprzedaży wyniosłaby 25 milionów złotych.







Dalsze czynności w tej sprawie prowadzić będzie placówka Straży Granicznej z Bielska-Białej. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo własności przemysłowej za wprowadzanie do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi o znacznej wartości grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

