Warszawa: Samochód wjechał w przystanek. Jedna osoba w szpitalu

Jedna osoba została ranna w poniedziałek rano, gdy samochód wjechał w przystanek autobusowy na Powiślu w Warszawie, przy wyjeździe na most Świętokrzyski.

– Do zdarzenia doszło około godziny 7 rano. Jeep wjechał w przystanek autobusowy Wybrzeże Kościuszkowskie, wjazd na most Świętokrzyski w kierunku Pragi. Trwają czynności, przyczyna zdarzenia nie jest jeszcze znana – powiedziała aspirant sztabowa Anna Wasilewicz z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.



Jak podała, w wyniku wypadku został ranny mężczyzna. Przewieziono go do szpitala. Zaznaczyła, że kierowca został sprawdzony od razu na miejscu – był trzeźwy. – Nie ma utrudnień w ruchu – dodała Wasilewicz.

