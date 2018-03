Czarnecki o zamachu na Skripala: Chodzi o przestraszenie narodów, które były w sowieckiej strefie wpływów

– Są dwa rodzaje sankcji. Po pierwsze, może nie tyle odwołanie ambasadorów z Moskwy, co ich zaproszenie na konsultacje, po drugie - wydalenie ludzi wywiadu rosyjskiego pod przykrywką dyplomatów – powiedział w programie „Minęła 8” europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Polityk odniósł się do ewentualnych sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji związanych z zamachem na podwójnego szpiega Siergieja Skripala.

Sprawa zamachu w Salisbury na rosyjskiego podwójnego szpiega Siergieja Skripala i jego córkę była jednym z tematów unijnego szczytu w Brukseli. Wielka Brytania otrzymała na nim poparcie wszystkich unijnych krajów.



Kilkanaście państw, w tym Polska, konsultuje się w sprawie kolejnych działań. Mówi się, że państwa te mogą wyrzucić rosyjskich dyplomatów albo wezwać na konsultacje swoich ambasadorów z Rosji. Decyzja w tej sprawie może zapaść w strukturach Unii Europejskiej w poniedziałek. Na tym etapie UE nie zdecydowała się na sankcje wobec Rosji.



Do tej sprawy odniósł się w programie „Minęła 8” europoseł PiS Ryszard Czarnecki. – Są dwa rodzaje sankcji. Po pierwsze, może nie tyle odwołanie ambasadorów z Moskwy, co ich zaproszenie na konsultacje - jakby zawieszenie w funkcji ambasadora na jakiś czas, po drugie - wydalenie ludzi wywiadu rosyjskiego pod przykrywką dyplomatów, bo tacy oczywiście są w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ja nie wiem, czy to będzie decyzja krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale na pewno olbrzymiej większości – powiedział.

źródło: TVP Info, PAP

Polityk skomentował wezwanie przez Unię Europejską na konsultacje do Brukseli swojego ambasadora – Niemca Markusa Ederera.– Został bezterminowo zaproszony na konsultacje do Brukseli. To też jest taki bardzo wyraźny gest, bardzo symboliczny gest, mówiący Rosji, że przekroczyła, zresztą po raz kolejny, pewną granicę – powiedział Czarnecki.– Tu nie chodzi tylko o przestraszenie byłych agentów, którzy ewentualnie daliby się zwerbować Amerykanom czy innym nacjom zachodnim, ale tu chodzi o przestraszenie całych narodów, które są czy które były w sowieckiej strefie wpływów ekonomicznych, politycznych czy militarnych po to, żeby „lepiej na Moskwę ręki nie podnosić” – podsumował polityk.Skripal i jego córka Julia pozostają w szpitalu w stanie krytycznym; pierwszy policjant, który miał z nimi kontakt, sierżant Nick Bailey, jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Łącznie lekarze udzielili pomocy medycznej 21 osobom.